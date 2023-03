Po dostopnih informacijah naj bi bila Magna v pogovorih z več potencialnimi strateškimi partnerji, od uspešnosti teh pogovorov pa je odvisno, kdaj se bo avtomobilska multinacionalka lotila gradnje druge faze, torej karosernice in sestavljalnice avtomobilov in spremljajoče infrastrukture.

Po dostopnih informacijah naj bi bila Magna v pogovorih z več potencialnimi strateškimi partnerji, od uspešnosti teh pogovorov pa je odvisno, kdaj se bo avtomobilska multinacionalka lotila gradnje druge faze, torej karosernice in sestavljalnice avtomobilov in spremljajoče infrastrukture. Foto: STA

Kanadsko-avstrijska avtomobilska skupina Magna s prihodnjim tednom ustavlja proizvodnjo v hoški lakirnici. Kot so potrdili v podjetju, bodo zaradi razmer na trgu in trenutnih potreb kupcev začeli postopek preoblikovanja proizvodnih procesov, dejavnosti pa preselili v Gradec. O tem so danes obvestili tudi sindikat in 90 zaposlenih.

Iz vodstva Magne so še sporočili, da bodo skušali čim večjemu številu zaposlenih zagotoviti delovna mesta znotraj skupine, za nekatere pa bodo v skladu z zakonodajo pripravili program razreševanja presežnih delavcev.

Poslovanje v Hočah se bo preusmerilo na področje inženiringa in povečanja podpornega razvojnega središča za vse druge Magnine lokacije po svetu, glede državne spodbude, ko jo je prejelo podjetje, pa Magna tesno sodeluje s pristojnimi vladnimi službami.

Dodali so, da so zavezani nadaljevanju poslovanja v Sloveniji in ostajajo optimistični, da se bodo razmere na trgu kmalu stabilizirale, povpraševanja kupcev pa povečala.

Potrudili se bodo za zaposlene

Kot je STA še uspelo izvedeti, bodo v hoškem podjetju opravili pogovore z vsemi zaposlenimi in jim ponudili možnost dela znotraj skupine, vendar za vse teh možnosti ne bo. Koliko bo tistih, ki bodo dejansko ostali brez dela, za zdaj še ni jasno, glede odpravnin za presežne delavce pa se bodo s sindikatom še pogajali in iskali kompromisni predlog.

Z odločitvijo so danes že seznanili tudi hoškega župana Marka Soršaka in vlado, s katero so že pred časom začeli pogovore glede vračila spodbude, ki so jo pred leti prejeli za zagon novozgrajenega podjetja, ni pa še dokončno jasno, v kakšni višini bo ta vrnjena. To naj bi bilo odvisno tudi od tega, koliko ljudi bo ostalo zaposlenih v Hočah, kjer naj bi ostal tudi aktualni direktor David Adam.

Hoška Magna je v zadnjih dveh letih zaradi prekinjenih dobaviteljskih verig in drugih težav na trgu že nekajkrat ustavila proizvodnjo, samo lani so bili zaposleni nenapovedano na čakanju dva meseca. V takih okoliščinah je nastalo načrtovanje proizvodnje nemogoče, še posebej glede na hud padec naročil na avtomobilskem trgu, zato naj bi bili v Magni prisiljeni sprejeti to nepriljubljeno odločitev.

V Hočah bo tako do nadaljnjega vzpostavljen nov tehnološki razvojni center, ki bo s časom rasel, tako da bodo v prihodnje tudi zaposlovali.

Sicer pa Magna kljub trenutnim neugodnim razmeram na svetovnem avtomobilskem trgu ne razmišlja o dokončni opustitvi strateškega načrta o razvoju celovite proizvodnje avtomobilov v Sloveniji. Ko se bo izkazala priložnost sklenitve kakšnega pomembnega avtomobilskega posla, v Magni zagotavljajo, da bodo svoje načrte v Hočah izpolnili. Ne nazadnje je v ta namen že veljaven občinski prostorski načrt, pridobljeno okoljevarstveno soglasje, družba pa je že odkupila del zemljišč za načrtovano drugo fazo projekta.