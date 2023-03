Magna zapira vrata, kam z delavci? #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: v Ljubljani in Mariboru podnebna shoda mladih. Ali bo ministrstvu za zdravje uspelo preprečiti arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih? Več ob 18. uri na Planetu.

Kanadsko-avstrijska Magna prihodnji teden ustavlja proizvodnjo v hoški lakirnici. Na lokaciji, kjer naj bi ostalo 50 zaposlenih, nameravajo urediti podporno-razvojno središče za svoje druge lokacije po svetu, 108 drugim zaposlenim naj bi ponudili delo v Gradcu. Čeprav so določene spremembe pričakovali, je zaposlene novica šokirala, Slovenija bo od Magne zahtevala vračilo pred leti prejete državne pomoči. Gre za 18,5 milijona evrov, ki jih bo država zahtevala nazaj z obrestmi vred, uprava podjetja pa se s tem strinja, je povedal gospodarski minister Matjaž Han.

Sindikatom in vodstvu Magne v Hočah so odgovorni novico sporočili šele pred kratkim. Uradnih informacij o odpuščanjih vodstvo Magne še ni izdalo, od skupaj 158 zaposlenih pa naj bi odpustili okoli 90 delavcev, večino iz proizvodnje. Številni bodo najverjetneje že kmalu prejeli odpravnino in pristali na zavodu za zaposlovanje. Tam zaradi nastalega položaja že aktivno iščejo prosta delovna mesta v avtomobilski industriji. Tudi hoški župan upa, da se za delavce hitro najdejo nove službe in se bo trend zapiranja industrije v občini v prihodnje ustavil.

