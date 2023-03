"Čudežno" zdravilo za hujšanje #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: na Koroškem nov protest za tretjo razvojno os, na katerem bodo zahtevali nadaljevanje postopkov za izgradnjo ceste do leta 2027, na obisku v Sloveniji je še vedno podpredsednica Evropske komisije Jourova, v tujini pa še vedno odmeva železniška nesreča na severu Grčije, zaradi katere so zdaj izbruhnili protesti. Več pa ob 18. uri na Planetu.

Debelost je bolezen sodobnega časa, zato medicina išče načine, kako jo učinkovito zdraviti. V povezavi z izgubo kilogramov boste zadnje čase naleteli na zdravilo Ozempic, zdravilo, ki se sicer že več let uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Ena od uporabnic zdravila na družbenih omrežjih Foto: zajem zaslona Za njegovo priljubljenost so predvsem na družbenih omrežjih poskrbeli vplivneži in hollywoodski zvezdniki, ki ga opevajo kot čudežno zdravilo za izgubo kilogramov. Zaradi tega ga je ponekod po svetu celo zmanjkalo. A še zdaleč ni vse tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled, pravi zdravnik Marko Gričar, ki ga pri svojih pacientih uporablja za zdravljenje debelosti.

Zdravilo Ozempic zadnje mesece dviguje precej prahu, tako po svetu kot tudi doma, čeprav se ga za zdravljenje sladkorne bolezni uporablja že več let, dobi se ga tudi v slovenskih lekarnah. Evropska agencija za zdravila je uporabo tega zdravila v tedenskih odmerkih v obliki podkožnih injekcij za pomoč pri hujšanju odobrila novembra leta 2021. Zadnjih devet mesecev pa ga uporabljajo tudi v Zdravstvenem centru Lorena, ki ga vodi zdravnik Marko Gričar. Mi ne pomagamo hujšati, temveč zdravimo debelost, ki je nevarna za zdravje, poudarja Gričar. V Sloveniji boste do zdravila prišli samo na recept, ki vam ga predpiše vaš zdravnik. Če ste sladkorni bolnik, vam pripada na zeleni recept, če boste z njim zdravili debelost, pa na belega – v tem primeru vas bo enomesečno zdravljenje stalo slabih 70 evrov. Vsekakor pa se morate zavedati, da hitre in preproste poti do izgube teže ni.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: na Koroškem nov protest za tretjo razvojno os, na katerem bodo zahtevali nadaljevanje postopkov za izgradnjo ceste do leta 2027, na obisku v Sloveniji je še vedno podpredsednica Evropske komisije Jourova, v tujini pa še vedno odmeva železniška nesreča na severu Grčije, zaradi katere so zdaj izbruhnili protesti. Več pa ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.