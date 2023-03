Ne prikličete zdravnika? Zdaj je na voljo še klicni center. #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: na Koroškem nov protest za tretjo razvojno os, na katerem bodo zahtevali nadaljevanje postopkov za zgraditev ceste do leta 2027, na obisku v Sloveniji je še vedno podpredsednica Evropske komisije Jourova, v tujini pa še vedno odmeva železniška nesreča na severu Grčije, zaradi katere so zdaj izbruhnili protesti. Več ob 18. uri na Planetu.

Delovati je začel nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. V dobri uri delovanja se je na številko 080 18 01 obrnilo več kot 200 ljudi, ki jih je večinoma zanimalo, kateri družinski zdravniki še opredeljujejo paciente. Ob začetku delovanja klicnega centra je bilo treba za pogovor z operaterjem malce počakati, po uri delovanja pa se je čakalna vrsta bistveno skrajšala.

Foto: zajem zaslona Ekipa Planet 18 je včeraj opoldne poklicala nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Odgovor je bil: "Trenutno so vsi svetovalci zasedeni, prosimo, počakajte." Po več kot šestih minutah čakanja na liniji so bili vsi operaterji še vedno zasedeni, a kot so nam kasneje zagotovili na Telekomovem klicnem centru, se je to dogajalo le prvo uro po vzpostavitvi zaradi velikega odziva ljudi. Največ klicateljev je sicer iz ljubljanske regije, kličejo pa ljudje iz vse države. Število operaterjev bodo zato sproti prilagajali. Večina svetovalcev je sicer Telekomovih agentov, ki so usposobljeni za tovrstno delo, in pa nekaj študentov. Podatke o klicih bodo v klicnem centru sicer vključevali v poročila, ta pa bodo pošiljali na ministrstvo za zdravje, kjer jih bodo analizirali za izboljšanje zdravstvenega sistema.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: na Koroškem nov protest za tretjo razvojno os, na katerem bodo zahtevali nadaljevanje postopkov za zgraditev ceste do leta 2027, na obisku v Sloveniji je še vedno podpredsednica Evropske komisije Jourova, v tujini pa še vedno odmeva železniška nesreča na severu Grčije, zaradi katere so zdaj izbruhnili protesti. Več pa ob 18. uri na Planetu.

