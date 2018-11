Legendarni salonarji so se vrnili v novi preobleki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Carrie Bradshaw v filmu Seks v mestu za svoj poročni dan obula klasične salonarje v kraljevo modri barvi znamke Manolo Blahnik, je začela trend, ki mu deset let kasneje še vedno sledijo številne neveste.

Natanko pred desetimi leti je v kinematografe prišel dolgo pričakovani film Seks v mestu, ki je sledil nadvse uspešni seriji z istim imenom. Čeprav film ni požel najboljših kritik, v izbiri oprav in dodatkov nikakor ni razočaral.

Eden najbolj nepozabnih modnih trenutkov je bil, ko si je Carrie Bradshaw za poročni dan omislila kraljevo modre salonarje Manolo Blahnik, ki jih je ob izmenjavi zaobljub z Živino nosila k preprostemu vintage belemu kostimu.

Trendu so sledile številne neveste, ki mu ostajajo zveste tudi v letu 2018. Vse odkar je Carrie obula te slavne salonarje, so čevlji v modri ali drugi močni barvi eni najbolj zaželenih pri sestavljanju poročne kombinacije. Večina nevest se strinja, da so poročni čevlji enako pomembni kot obleka, zato morajo izstopati na prav poseben način.

Za nove Blahnikove salonarje do 945 evrov

Ob deseti obletnici filma je slavni španski oblikovalec kot poklon izdal novo kolekcijo teh čevljev ter jih pospremil še z različico brez podplatov in torbicami.

Kolekcijo je poimenoval Desetletje ljubezni in vanjo vključil pet zbirk salonarjev, balerink in večernih torbic v kraljevo modri, črno-beli, rdeče-beli, beli ter črni različici.

Cene salonarjev se gibljejo od 920 do 945 evrov, cene balerink od 885 do 920, za torbice iz te kolekcije pa bo treba odšteti 1.295 evrov.

