Lastnik Zare bo po svetu zaprl okrog 1200 svojih trgovin #video

Zarino materinsko podjetje bo svoje moči in finance zdaj bolj usmerjalo v nadaljni razvoj spletne trgovine, saj je koronakriza zaradi zaprtih fizičnih trgovin povzročila kar 44-odstotni padec prodaje.

Podjetje Inditex namerava zapreti od tisoč do 1200 svojih trgovin po vsem svetu, saj je prodaja v fizičnih prodajalnah zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je za več tednov ustavila tudi modno industrijo, padla za kar 44 odstotkov.

Inditex, ki ima poleg Zare v lasti še (tudi v Sloveniji prisotne) znamke Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti in Stradivarius, se bo pri selekciji osredotočal na manjše in starejše trgovine, pri čemer se bo največ zaprtij zgodilo v Aziji in Evropi.

Če gre verjeti vodstvu podjetja, zaprtje s seboj ne bo prineslo odpuščanj, saj bodo zaposlenim ponudili druga delovna mesta, najverjetneje v spletni prodaji.

Spletne trgovine bodo postale še močnejše

Modna industrija je med koronakrizo utrpela hud udarec in popolno začasno prekinitev proizvodnje, kar bo močno vplivalo na prihodnost nakupovanja, predvsem hitre mode. Modni giganti (poleg Inditex je tu še H&M) morajo zato konkretno spremeniti način poslovanja, da se bodo lahko obdržali v takšnem obsegu kot do zdaj.

Analitiki menijo, da bo spletna prodaja zaradi pandemije novega koronavirusa v prihodnosti postala še pomembnejši del maloprodaje, in – kot kaže – so pri Inditexu to vzeli resno.

V prihodnjih treh letih nameravajo v razvoj spletnega nakupovanja vložiti milijardo dolarjev (okrog 880 tisoč evrov) ter še dodatnih 1,7 milijarde dolarjev (okrog 1,5 milijarde evrov) posodobitvi fizičnih trgovin, da bodo bolje usklajene s spletno platformo. Pri podjetju pričakujejo, da bodo njihove spletne trgovine do leta 2022 predstavljale 25 odstotkov celotne prodaje.

