Kako nositi "kolesarke", kadar niste na kolesu? #foto

Svet mode nam je v zadnjem obdobju ponudil marsikaj; od krznenih natikačev do nogavic z natikači in "grdih superg". Verjetno pa ste opazili, da so se med ulično modo prebile še tako imenovane kolesarke.

Daljše kratke športne hlače, ki so v uporabi večinoma med kolesarji, so zadnje čase so precej priljubljene tudi med modnimi navdušenkami, ki jih pogumno nosijo ob nešportnih dejavnostih. Še več - kolesarske hlače so postale nov kos, ki je v trendu že celo letošnjo pomlad in poletje.

Začetnice so bile kot vedno številne zvezdnice, predvsem Kim Kardashian in sestri Hadid, potem pa se je trend razširil v skoraj vse modne prestolnice, kjer lahko vsak najde navdih zase.

Tako kolesarske hlače (kolesarke) nosijo modne navdušenke po svetu:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Preberite tudi: