Stilska lekcija znane manekenke: kako nositi prevelike kose

Rosie Huntington-Whiteley ni samo manekenka, igralka in oblikovalka, ampak je zelo dobra tudi pri stiliranju. Medtem ko večina zvezdnic za to zaposli kar stilista, 32-letna zvezdnica svoje oprave raje sestavlja sama - tako kot Blake Lively. In tako kot Blake tudi Rose to uspeva odlično.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Še posebej je dobra pri kombiniranju in nošenju prevelikih kosov, predvsem suknjičev, ki jih očitno obožuje. Na svojem profilu na Instagramu je tako zbrala že kar nekaj modnih navdihov, kako nositi prevelike kose:

Preverite tudi: