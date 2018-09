Tako je videti, če zvezdnica noče imeti stilista #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina ameriških zvezdnic ima poleg asistenta, agenta in menedžerja zaposlenega še osebnega stilista, ki skrbi za to, da so vedno urejene in primerno oblečene. A ameriška igralka Blake Lively ne spada med te zvezdnice.

Blake Lively velja za eno od najbolje oblečenih zvezdnic, čeprav sama sploh nima osebnega stilista. Za storitve jih ne prosi niti, ko nastopijo pomembni dogodki, premiere filmov ali podelitve nagrad, vedno in vselej najbolj zaupa le sebi. "Verjetno so za to krive težave z nadzorom, ki jih imam," je razkrila v intervjuju za WWD.

Pojasnila je, da to pač rada počne, saj obožuje dizajn in modo, hkrati pa je z oblikovanjem osebnega stila lahko zelo kreativna. "Podobno kot rada oblikujem pričeske prijateljicam, jih naličim, rada kuham. Lahko si kreativen in na koncu je vedno rezultat. V primerjavi z mojim delom, kjer končni rezultat vidiš šele čez dve leti."

Seveda pomaga, če je povabljena na revije največjih znamk ... Foto: Getty Images

... in si kreacije ogleda iz prve vrste, v družbi legendarne urednice Anne Wintour. Foto: Getty Images

"Ni težko, saj se moramo vsi obleči vsako jutro"

Igralka pravi, da ni nič posebnega, če je sama svoja stilistka, saj se navsezadnje vsi ljudje oblačijo sami, le da je pri njej to včasih veliko bolj zabavno ali pa bolj stresno.

"Predvsem je lažje, saj imam na razpolago ogromno oblek. Težje pa postane, ko nastopijo modne revije in promocije filmov, ki zahtevajo dobršno mero urejenosti in ustvarjanja kombinacij," je razložila.

Pri zbiranju oblačil različnih znamk ji sicer pomaga asistentka, še najpomembnejši pa je njen oseben odnos, ki ga ima z veliko oblikovalci. Odličen primer za to je bil letošnji dogodek Met Gala, ko je prijateljici, oblikovalki nakita Lorraine Schwartz, in zelo dobremu prijatelju, kreatorju čevljev Christianu Louboutinu, poslala izbrano obleko in ju prosila za pomoč.

In tako je z njuno pomočjo in znamko Versace zasijala maja letos:

Na letošnjem Met Gala je nosila obleko znamke Versace, nakit Lorraine Schwartz in čevlje Christian Louboutin. Foto: Getty Images

Sicer pa Blake ni edina zvezdnica brez stilista. Na svoj modni okus brez strokovne pomoči prisegajo tudi Olivia Munn, Diane Kruger, Kate Moss, Sienna Miller in January Jones, ta je že pred leti dejala: "Ni mi všeč ideja, da bi plačala nekomu, ki bi mi govoril, kaj je videti dobro na meni. Če se v nečem ne počutim dobro, zakaj bi to nosila?"

Kljub temu, da nima osebne stilistke, redno prejema pohvale za svoje oprave. Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

