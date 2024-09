Kako negovati kožo po poletju?

Poletje se počasi približuje h koncu in dnevi postajajo hladnejši. Čas je, da svoji koži posvetimo prav posebno pozornost, s katero ji bomo zagotovili ustrezno nego, da bomo kožo obnovili in zaščitili. Močno sonce, vročina, slana voda in klor iz bazenov so po vsej verjetnosti vašo kožo precej izsušili, mogoče celo uničili njen naravni zaščitni sloj ali pa povzročili pigmentne madeže, zato je nega po poletju še kako pomembna.

Ključne sestavine za obnovo kože po poletju

Za nego kože uporabljajte izdelke z aloe vero, hialuronsko kislino, alantoinom in niacinamidom. Vsaka izmed njih ima svoje koristi za kožo, zato jih je priporočljivo vključiti v vsakodnevno negovalno rutino.

Navlaženost kože je po vročih dneh zelo pomembna

Poletje pogosto povzroči dehidracijo kože, zato je eden najpomembnejših korakov v jesenski rutini intenzivna hidracija. Izberite vlažilne kreme s sestavinami, ki bodo poskrbele za hidracijo. Vlažilni serumi prav tako zagotavljajo globinsko nego in obnavljajo prožnost kože. Pomembno pa je tudi, da ne pozabite na hidracijo od znotraj. Pijte dovolj vode, da ohranite ravnovesje vlage v telesu, kar se bo odražalo tudi na vaši koži.

Poskrbite za navlaženost kože. Foto: Shutterstock

Nežen piling je priporočljiv korak v vaši negi

Po poletju je priporočljivo, da odstranite odmrle celice, ki se lahko kopičijo na površini kože ter povzročajo grobost in pusto polt. Nežen piling enkrat ali dvakrat na teden bo koži pomagal, da postane bolj gladka in mehka. Uporabite pilinge z naravnimi sestavinami, kot so encimi iz sadja, ki odmrle celice odstranjujejo brez draženja. Bodite pozorni, da ne izbirate preveč grobih pilingov, saj lahko poškodujejo občutljivo kožo.

Obnovite svojo kožo z vitamini

Po sončnih dneh lahko koža potrebuje regeneracijo. Uporaba izdelkov z vitamini, kot so vitamini C, E in A (retinol), je odlična izbira. Vitamin C pomaga pri obnavljanju kože in bledi pigmentne madeže, ki so lahko posledica pretiranega izpostavljanja soncu, medtem ko vitamin E in retinol izboljšata strukturo kože in pospešujeta njeno regeneracijo. Vitamin C prav tako spodbuja tvorbo kolagena, kar lahko pripomore k zmanjšanju drobnih linij in gubic, ki so morda nastale zaradi izsušenosti kože poleti.

Maske so odličen dodatek pri negi kože. Foto: Shutterstock

Vlažilne maske

Vlažilne in pomirjevalne maske za obraz so čudovita dopolnitev nege po poletju. Prižgite sveče, napolnite kad ter si nadenite vlažilno masko, tako boste sprostili svoje telo ter navlažili kožo. Izberite maske, ki vsebujejo sestavine, kot so hialuronska kislina, izvlečki alg ali rastlinski ceramidi, ki pomagajo obnoviti naravno zaščitno pregrado kože.

Zaščita pred soncem ostaja pomembna

Čeprav se poletje končuje, to ne pomeni, da lahko opustimo uporabo izdelkov z zaščitnim faktorjem. Žarki UV so prisotni vse leto in lahko povzročijo staranje kože ter pigmentne madeže, tudi če je sonce manj intenzivno. Izberite dnevno kremo z zaščitnim faktorjem in s tem poskrbite za zaščito kože pred poškodbami.

Vaša vlažilna krema naj vsebuje sestavine, ki bodo učinkovale. Foto: Shutterstock

Ne pozabite na nego telesa

Ne pozabite, da tudi koža telesa potrebuje posebno nego. Po poletju je lahko koža telesa suha in hrapava. Uporabite bogate vlažilne losjone ali olja, ki bodo koži povrnili mehkobo in jo zaščitili pred nadaljnjim izsuševanjem. Losjon je priporočljivo nanesti takoj po prhanju, ko je koža še rahlo vlažna, saj tako bolje zadrži vlago.

