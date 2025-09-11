Letošnja jesen prinaša obilico novih trendov, ki že blestijo na modnih ulicah in modnih brveh. Priča bomo lahko tako preprostim kot glamuroznim kosom, ki bodo popestrili vsako kombinacijo in poskrbeli, da bo jesen vse prej kot dolgočasna. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo vse trende, ki jih morate to jesen nujno poznati.

Oblačila z velikim volumnom

Krila in rokavi, ki so napihnjeni z izrazitim volumnom, bodo dodali dramatičnost in drznost vsakemu stajlingu. Gre za igriv trend, ki omogoča, da že z enim kosom ustvarite močan modni vtis.

Živo zelena barva

Barva, ki bo zavladala letošnji jeseni, je intenzivno zelena. Najdemo jo tako na plaščih kot na torbicah in pleteninah. Je sveža, živahna in odlično deluje kot kontrast nevtralnim tonom.

Plašči s prišitim šalom

Funkcionalnost se sreča z eleganco. Plašči s prišitimi šali so modni kos, ki vas bo grel in hkrati dodal pridih urejenosti. Popolni so za plastenje in ustvarjanje elegantnih jesenskih videzov.

Jakne z visokim ovratnikom

Retro navdih se vrača, saj jakne z visokim ovratnikom poskrbijo, da ste videti modno, obenem pa vas ščitijo pred hladnim jesenskim zrakom. Kombinirate jih lahko tako s kavbojkami kot s poslovnimi hlačami.

Volančki za romantični pridih

To jesen bodo izstopali tudi nežni romantični detajli. Bluze, obleke in krila z volančki bodo poskrbeli za nežnost in ženstvenost, hkrati pa ohranili pridih igrivosti.

Sivi elegantni poslovni kosi

Minimalistična eleganca tudi tokrat ostaja v ospredju. Sivi odtenki na poslovnih suknjičih in hlačah so odlična izbira za vse, ki prisegajo na klasičen in prefinjen videz.

Dodatki krzna

Krzneni dodatki na ovratnikih, torbicah ali celo obrobe na škornjih dodajajo toplino in luksuz. Odlični so za popestritev osnovnih kombinacij.

Podeželski karovzorec

Karo v toplih zemeljskih tonih je eden najbolj prepoznavnih jesenskih motivov. Pojavlja se na plaščih, suknjičih, krilih in celo modnih dodatkih ter prinaša pridih tradicije in topline.

