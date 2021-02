"Idiotsko početje": strokovnjaki svarijo pred novim spletnim trendom #video

Novembra lani je brivnica Freedom iz Boxmeera na Nizozemskem začela na TikToku objavljati posnetke, kako strankam obraz in tudi telo depilirajo z voskom.

Ne gre za depilacijo, ki smo je vajeni iz kozmetičnih salonov, pri kateri vosek (in dlake) odstranjujejo s trakovi, temveč vosek na debelo nanesejo na kožo in počakajo, da se strdi, nato pa ga "olupijo" s kože skupaj z dlakami v nosu in ušesih ter drobnimi dlačicami po obrazu, medtem ko obrvi in trepalnice zaščitijo s trakovi papirja.

Videti je, milo rečeno, neprijetno:

Odkar so nizozemski brivci začeli objavljati posnetke svojega inovativnega pristopa, so na TikToku postali prava uspešnica, njihovi videi imajo po več deset milijonov ogledov.

Pritegnili pa niso le pozornosti uporabnikov TikToka, temveč tudi dermatologov, strokovnjakov za kozmetiko in nego kože ter brivcev, ki vse glasneje svarijo, da je tovrstno početje lahko nevarno in naj ga nikar nihče ne posnema.

Renaz Ismael, mojster s posnetkov, pa je za BBC zagotovil, da so njegove stranke povsem varne. Kot je dejal, je na Bližnjem vzhodu, kjer je bil rojen, voskanje obraza povsem običajna praksa. On pa jo je še nadgradil, je dodal. "Sem prvi na svetu, ki to počne tudi drugod po telesu," je pojasnil, "in to nikakor ni slabo za kožo."

Dermatologi ob tem še vedno opozarjajo, da je TikTok postal prava valilnica lepotnih trendov, ki so neredko nevarni, in da bi bilo treba tovrstne posnetke strožje nadzirati.

Od mozoljev do zadušitve

"Lepotni trendi in zdravstvene trditve se na družbenih omrežjih izjemno hitro širijo," je za BBC opozoril predstavnik združenja britanskih dermatologov, "voskanje je za kožo travmatičen poseg, sploh na občutljivih predelih, na primer okoli oči. Koža lahko postane razdražena in vneta, pojavijo se lahko mozolji ali večji ognojki."

Mozolji niti niso največja težava - takšno početje je lahko smrtno nevarno. "Pride lahko celo do zadušitve," je za BBC posvaril angleški strokovnjak za kozmetiko in nego Alexander Echeverri, "vosek je v takšnih količinah težko nadzirati. Ko se strdi, lahko zamaši dihalne poti in ga ni mogoče odstraniti drugače kot z operacijo."

