Preslepili blogerke: namesto 20 dolarjev so plačale 600 #video

Mediji hvalijo ameriško diskontno trgovino Payless za "potegavščino stoletja". V preprostem eksperimentu so hoteli dokazati, da bodo stranke, ali bolje rečeno blogerke in influencerke, plačale tudi po 600 dolarjev več za bolj zveneče ime.

Tridesetkrat več za "osupljive čevlje iz kakovostnih materialov"

Payless se je tako za en dan preimenoval v Palessi, ki se sliši kot prestižna italijanska znamka čevljev vrhunske izdelave. V losangeleškem luksuznem nakupovalnem središču so postavili provizorični butik in vanj povabili 60 izbranih influencerk ter jim čevlje, sicer po okrog 20 dolarjev (približno 17 evrov), prodajali za 600 dolarjev ali več (približno 520 evrov).

Eno od deklet je za par čevljev, ki v trgovini Payless stanejo od 19,99 do 39,99 dolarjev, v Palessijevem butiku odštelo 645 dolarjev. Opisala jih je kot "preprosto osupljive, elegantne in sofisticirane. Neko drugo dekle pa je za svoj novi par superg dejalo, da se vidi, da je narejen iz visoko kakovostnih materialov.

Lažna spletna stran, butik, dogodek in ime

Payless je potegavščino izpeljal s pomočjo podjetja DCX Growth Accelerator, ki je postavilo lažno spletno stran, zgradilo lažni butik in organiziralo veliki dogodek ob odprtju. Ime Palessi je izbral njihov kreativni direktor, ki je navdih zanj našel na Wikipediji. "Pregledal sem seznam italijanskih priimkov in naletel na ime Alessi. Na začetek sem dodal črko P in to je bilo to."

Influencerkam so na koncu razkrili, da je šlo za eksperiment, ter jim vrnili preplačani znesek.

