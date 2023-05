Znana bo letošnja dobitnica Borštnikovega prstana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, v Mariboru prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Foto: STA

V Mariboru bodo danes razglasili letošnjo dobitnico Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili letošnji program osrednjega dela festivala, ki bo potekal od 5. do 18. junija.

Dobitnika Borštnikovega prstana izbere strokovna žirija, ki jo sestavljajo dramaturga Blaž Lukan in Vilma Štritof, gledališka kritičarka Mojca Jan Zoran, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak in prejemnica Borštnikovega prstana leta 2011 Milada Kalezić.

Nagrada se po pravilu podeljuje izmenoma

Lani je Borštnikov prstan prejel igralec Ivo Barišič, in ker se ta nagrada po pravilu izmenoma podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo letos nadela ženska. Prstan ji bodo izročili na sklepni slovesnosti festivala.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, v Mariboru prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Prejšnja leta je potekal v jesenskem času, pred dvema letoma pa so ga na pobudo Novaka prestavili na začetek poletja.

Osrednji del festivala se začne prihodnji teden, medtem ko je bil programski sklop Mlado gledališče izveden že sredi maja. V treh dneh ga je po navedbah organizatorjev obiskalo več kot dva tisoč mladih in njihovih mentorjev ter strokovnih delavcev v vzgoji, izobraževanju in kulturi.

V tekmovalnem programu 58. Festivala Borštnikovo srečanje se bo pomerilo 12 gledaliških predstav po izboru selektorice Vilme Štritof.

