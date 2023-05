V Cankarjevem domu so počastili mlade bralke in bralce #foto

Del mladih bralk in bralcev z avtorjema knjige in drugimi visokimi gosti na prireditvi v Cankarjevem domu

Del mladih bralk in bralcev z avtorjema knjige in drugimi visokimi gosti na prireditvi v Cankarjevem domu Foto: Bojan Puhek

V Cankarjevem domu je ob zaključku bralnega leta potekala zaključna prireditev Društva Bralna značka Slovenije, na kateri so se zbrali devetošolci iz celotne Slovenije, ki so vseh devet let pridno prebirali knjige in letos zaključujejo osnovnošolsko pot. Ob koncu leta bodo tudi prejeli letošnjo knjigo Kako razumeti svet: 50 abstraktnih izumov, ki je izšla v knjižni zbirki Zlata bralka, zlati bralec.

Na prireditvi, ki jo je povezoval Boštjan Gorenc - Pižama, so počastili zlate bralke in bralce − teh je bilo več kot tisoč −, ki zaključujejo osnovnošolsko pot. Za glasbeni program je poskrbel Boštjan Nipič - Nipke, ki je mladim zapel tri svoje največje uspešnice.

Foto: Bojan Puhek "Zdi se mi, da mladi bralci kasneje postanejo bralci za vse življenje, in vsi smo veseli, ko jih gledamo, saj so očitno tudi sami že ugotovili, kako lepo se je družiti s knjigo. Zato upam, da jih bodo te spremljale še naprej. Naj potujejo v različne svetove in tam najdejo stvari, ki jih zanimajo. Predvsem pa berejo tisto, kar jim je všeč, in raziskujejo nove žanre, nove vrste knjig in se sami odločajo, kaj je tisto, kar jih nagovarja," je o mladih bralcih in njihovih bralnih navadah za Siol.net povedala avtorica letošnje knjige Tina Bilban.

"Mladina vizualno komunikacijo razume izredno dobro"

Foto: Bojan Puhek Kot je za Siol.net povedal ilustrator knjige Ivan Mitrevski, v tovrstnih knjigah, ki jih je ustvaril z Bilbanovo, ilustracije besedilo osvetlijo še z druge strani, in morda pokažejo, da sta knjiga in besedilo samo večplastna. "V svojih knjigah ne spremljam samo besedila in narišem, kar je že napisano, ampak rad pokomentiram, kar je zapisano, in včasih 'ponagajam' avtorju ter narišem nekaj, kar je nasprotno temu, kar zagovarja," je povedal ter dodal, da danes mladina vizualno komunikacijo razume izredno dobro, posebej domači so jim strip in ilustracije. "Zagotovo je to posledica tega, da smo s podobami obkroženi na vsakem koraku in imamo v žepu vsi napravo z neskončnim številom podob," je še povedal.

Boštjan Nipič - Nipke je poskrbel za glasbeni vložek, z mladimi in zanje je zapel tri njegove uspešnice. Foto: Bojan Puhek

Marko Kravos, Primož Kučič in podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Slavko Pregl Foto: Bojan Puhek

Zlati bralci, mentorji branja ter šolske knjižnice po Sloveniji tako v slovenskem in delu zamejskega prostora so prejeli knjigo Kako razumeti svet: 50 abstraktnih izumov, avtorice dr. Tine Bilban, z ilustracijami Ivana Mitrevskega. Letošnja knjiga je prvotno izšla leta 2017 pri založbi Miš. Prejela je znak zlata hruška in priznanje za oblikovanje na Slovenskem knjižnem sejmu.

Na prireditvi sta z Boštjanom Gorencem - Pižamo o knjigi Kako razumeti svet, ki so jo prejeli bralci in bralke, spregovorila tudi njena avtorica in ilustrator knjige. Avtorica knjige Tina Bilban je povedala, da se je v knjigi trudila uporabiti besedišče, ki je vsem dosegljivo, in poskušala razložiti besede, ki so morda nove, predvsem pa ni želela podajati končnih definicij. "Čez ta poglavja sem želela prikazati tudi spreminjanje in razvoj teh pojmov in spodbuditi kritično mišljenje in nadaljnje raziskovanje," je še povedala.

Prireditev je vodil in povezoval Boštjan Gorenc - Pižama. Foto: Bojan Puhek

Avtorica knjige Tina Bilban je o njej povedala še, da govori "o abstraktnih izumih, ki smo si jih izmislili, da lahko raziskujemo, obvladujemo in opisujemo svet". Dodala je, da se z njihovim pomenom v vsakdanjem življenju le redko ukvarjamo, vendar poudarila, da so ključni za naše razumevanje sveta.

Ilustrator Ivan Mitrevski je povedal, da je bil pri ustvarjanju knjige aktivno udeležen, a da je sam ilustrator, ki rad izrazi svoje mnenje. Povedal je tudi, da v knjigi ni posebnih likov, na katere bi se lahko oprl, zato je moral svoje ilustracije zgraditi iz nič.

Mlade je ob začetku prireditve nagovoril predsednik društva Bralna značka Marko Kravos, ki je povedal, da se sicer v Cankarjevem domu udeležuje drugačnih prireditev, a dodal, da je vesel, da je prisoten na njihovem "prazniku" in da lahko danes z mladimi praznuje njihov uspeh ob koncu šolskega leta.

Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik je spomnila na čas pred sedemdesetimi leti, ko je bilo marsikaj drugače, saj ni bilo šolskih malic, počitnic na morju, pa tudi ne vrtcev, otroških igrišč, pediatričnih ambulant in drugih stvari. Spomnila je, da je prav njihovo društvo ZPMS v vseh teh letih tem pridobitvam z drugimi društvi utiralo pot. "Imamo bralno značko, imamo otroški parlament, programe, kot so Evropa v šoli in druge," je povedala Groznikova. Prav tako so v okviru društva na morje peljali več kot tri tisoč otrok in sofinancirali bivanje na morju za 4.700 otrok, zato je povedala, da upa, da bodo letošnje število otrok, ki jim pomagajo, še večje.

Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik Foto: Bojan Puhek

Branje je lahko velika opora

Spomnila je, da bodo aktivnosti bralne značke, tudi v okviru bralne pismenosti, še kako pomembne in dodala, da je branje lahko velika opora, saj ponuja razmislek o svetu in naši vlogi v njem, ter postavlja številna vprašanja in ponuja tudi številne odgovore. Čestitala je vsem, ki skrbijo za to, da se bralna značka razvija, in dodala, da to v današnjih razmerah, ko "splet prevladuje svet", ni lahko.

Podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Slavko Pregl in Primož Kučič s Telekoma Slovenije Foto: Bojan Puhek

Primož Kučič iz podjetja Telekoma Slovenije, ki že 20 let vseskozi podpira knjižno zbirko Zlata bralka, zlati bralec, njene knjige pa že vsa ta leta izhajajo ob podpori podjetja, je poudaril pomen branja mladih, saj so oni tisti, ki bodo v prihodnje, čeprav v vedno bolj digitalnem svetu, gonilo sveta, in dodal, da na njih stoji svet.