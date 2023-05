Knjige, ki jih ne moreš kupiti, ampak si jih moraš zaslužiti

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije) je v Narodni galeriji skupaj z avtorji predstavilo letošnjo knjigo Kako razumeti svet: 50 abstraktnih izumov avtorice Tine Bilban in ilustratorja Ivana Mitrevskega, ki je izšla v knjižni zbirki Zlata bralka, zlati bralec. Knjižna zbirka je najdlje trajajoča vseslovenska darilna akcija, ki devetošolce razveseljuje že 20 let, njene knjige pa že vsa ta leta izhajajo ob podpori Telekoma Slovenije.

Uvodoma je Manca Perko iz strokovne službe Društva bralna značka Slovenije povedala, da so prve knjige iz zbirke Zlata bralka, zlati bralec v Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS devetošolcem podelili v šolskem letu 2003/2004, vse skupaj pa so dosedanjim dvajsetim generacijam zlatih bralk in bralcem podarili že 340.500 knjig. Skupaj še z drugimi darilnimi akcijami pa je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS v 20 letih skupaj razdelilo že 704.500 knjig.

Letos bodo tako zlati bralci, mentorji branja ter šolske knjižnice po Slovenije tako v slovenskem in delu zamejskega prostora prejeli knjigo Kako razumeti svet: 50 abstraktnih izumov avtorice dr. Tine Bilban z ilustracijami Ivana Mitrevskega.

Vsem devetošolcem, ki so ves čas osnovne šole brali za bralno značko, bodo podarili delo Tine Bilban Kako razumeti svet: 50 abstraktnih izumov z ilustracijami Ivana Mitrevskega. Foto: Bralna značka, Gorazd Kavčič

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v Narodni galeriji pripravilo tudi razstavo vseh knjig, ki so doslej izšle v zbirki. Foto: A. P. K.

Avtorica knjige Tina Bilban je o njej povedala, da govori "o abstraktnih izumih, ki smo si jih izmislili, da lahko raziskujemo, obvladujemo in opisujemo svet". Dodala je, da se z njihovim pomenom v vsakdanjem življenju le redko ukvarjamo, vendar poudarila, da so ključni za naše razumevanje sveta. "Zato sem skušala v knjigi čim bolj enostavno razložiti njihova razvoj in pomen v različnih kontekstih," je o vsebini knjige povedala Tina Bilban, ki deluje na presečišču literature, filozofije in znanosti.

Knjigo je ilustriral Ivan Mitrevski, po izobrazbi sicer tudi filozof, ki svoje ilustracije najraje ustvarja v črno-beli tehniki, za tokratno knjigo pa jim je dodal barve.

Tjaša Urankar, zaposlena na JAK za področje bralne kulture, je poudarila pomen samostojnega področja znotraj agencije za bralno kulturo, ki sicer po zadnji raziskavi med mladimi ni ravno najvišja, a prav ti projekti vzbujajo upanje, da mladi še berejo.

Letošnja knjiga je prvotno izšla leta 2017 pri založbi Miš. Prejela je znak zlata hruška in priznanje za oblikovanje na Slovenskem knjižnem sejmu, je spomnila Darka Tancer-Kajnih, ki je vodila pogovor z avtorjema dela.

"Letošnji knjižna popotnica in nagrada za zlate bralke in bralce sta kalejdoskopska pojmovna leksikona, s katerima si bosta mladostnik in vsa druščina ob njem odgovarjala na vprašanje, kako razumeti svet," je povedal predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Marko Kravos. Dodal je, da si bo to, kako razumeti svet, razlagal vsak po svoje, a najpomembnejše je, da se bo v njem znašel "kot človek, ki ta svet dojema kot svoj dom, kjer zna odpirati luč, najti kljuko na vratih in odpreti okno".

Pregl o knjigah, ki jih podarijo: Ne moreš jih kar tako kupiti, ampak si jih moraš zaslužiti z branjem

Da knjiga, ki jo bodo prejeli devetošolci, ni noben abstraktni izum, je ob izidu najnovejše povedal podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Slavko Pregl, ki je poudaril, da gre za opredmetenje sijajnega sodelovanja Telekoma Slovenije in Bralne značke Slovenije, saj po njegovih besedah Telekom Slovenije podpira največjo knjižno donacijo v slovenski zgodovini in na ta način zelo oprijemljivo soustvarja korak več pri oblikovanju bralne kulture mladih in izkazuje svojo trajno zavezanost slovenskemu jeziku. Kot je še dodal, je to v našem pogosto zbeganem času velika dragocenost. "Radi smo prehodili to veselo skupno pot, zelo radi bomo šli tudi naprej," je še povedal.

Pregl je poudaril na posebnost projekta: da knjig, ki jih podarijo, "ne moreš kar tako kupiti, ampak si jih moraš zaslužiti z branjem". Pojasnil je, da gre za posebno izdajo, običajno že nagrajene knjige, za katero dodatni natis poskrbi društvo v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo.

Bralna značka se je "rodila" leta 1961 – na Prevaljah. Ustvarila sta jo takratni ravnatelj tamkajšnje osnovne šole in pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenskega jezika Stanko Kotnik.

Foto: Bralna značka, Gorazd Kavčič

Škufca Zaveršek: Spodbujanje bralne kulture med mladimi je naša skupna naloga

Tem besedam in prihodnjemu sodelovanju je pritrdil tudi podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek, ki je povedal, da je v vse bolj digitalnem svetu spodbujanje bralne kulture med mladimi naša skupna naloga, in dodal, da je naša odgovornost, da mladim pokažemo, da je analogni svet s knjigo v roki prav tako, če ne še bolj, vznemirljiv kot digitalni svet. "Bralna značka ima pri tem izjemno pomembno vlogo, ki jo prepoznavamo tudi v Telekomu Slovenije, in zato že vseh 20 let omogočamo izhajanje knjižne zbirke Zlata bralka, zlati bralec. Bralno značko smo v šoli brali mi, berejo jo naši otroci in želimo si, da jo bodo brale tudi prihodnje generacije," je še poudaril podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Škufca Zaveršek.

Foto: Bralna značka, Gorazd Kavčič

Na predstavitvi knjige in novinarski konferenci je sodeloval tudi pisatelj, dramatik, politik in humorist Tone Partljič, ki se je dotaknil začetkov Bralne značke, od katerih mineva že 60 leti, katere del je bil tudi sam. Partljič, ki je bil dva mandata predsednik Bralne značke, se je spominjal začetkov projekta, ko sta s Preglom šla prosit vodstvo Telekoma Slovenije za sredstva. Kot se je pošalil, jima je s Preglom kljub zelo visoki donaciji skoraj uspelo prepričati podjetje, da bi se jima to zahvalilo, da lahko sodeluje pri tako pomembnem projektu bralne kulture mladih.

Partljič: Bralna značka je že prerasla v gibanje

Za Siol.net je Partljič povedal, da je ta že prerasla v gibanje. "Če nekaj preživi 60 let, bi lahko rekel, da je tudi tradicija, in mi celo verjamemo, da gre že za neke vrste kulturno dediščino," je povedal Partljič. Kot je poudaril, čeprav je po šolah manj otrok, število bralcev, ki jim vsako leto podelijo bralno značko, ostaja isto, in sicer vsako leto podelijo približno 140 tisoč bralnih značk.

Ko sam obiskuje šole, tudi ugotavlja, da te ob Bralni znački naredijo pravi praznik, k temu pa prispevajo tudi prostovoljni mentorji Bralne značke, ki jih je samo na osnovnih šolah kar sedem tisoč. Povedal je, da so vsi nagrajenci bralnih značk, ki devet let berejo knjige in tudi šole, na to ponosni. "V Sloveniji marsikatera dobra stvar s časom izgine. Tudi Bralni znački zaradi strokovnih, političnih pomislekov ni bilo vedno lahko," je povedal, a dodal, da je bralna značka tako živa, da po njegovem mnenju velja za neuničljivo. Ob tem je še dodal, da so pri njej vedno sodelovali in so vključeni veliki pisatelji in literati, kot sta France Bevk in Prežihov Voranc, ne pa tisti, ki bi imeli od tega finančne koristi, zato se mu zdi, da pri izboru del prevladuje tudi kakovost.