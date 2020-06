Zlatim bralcem letos knjiga Pesmi iz galerije #foto

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec letos že 17. leto podarja knjižna darila vsem zlatim bralcem, devetošolcem, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Akcijo vsa leta zvesto podpira družba Telekom Slovenije, zato je Zlata bralka, zlati bralec ne le prva, ampak tudi najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija.

Letos bodo vsi zlati bralci, mentorji branja in šolske knjižnice v Sloveniji ter v slovenskem zamejskem in delu zdomskega oziroma izseljenskega prostora prejeli knjigo Pesmi iz galerije, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza, ilustriral Jakob Klemenčič, spremna gradiva pa so pripravili strokovni sodelavci Narodne galerije. Izšla je v nakladi devet tisoč izvodov.

Sklepne prireditve letos ne bo

V knjigi je zbranih 32 pesmi Rozmana Roze, pospremljene so z barvnimi fotografijami, na katerih so izpostavljene posamezne osebe ali podrobnosti s slik, ki so na ogled v Narodni galeriji. Vse slike so v knjigi predstavljene tudi s kratkimi umetnostnozgodovinskimi zanimivostmi in z izstopajočimi likovnimi posebnostmi. Opisi pa so pospremljeni še z duhovitimi stripovskimi vinjetami ilustratorja Klemenčiča.

Pretekla leta je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS za vse zlate bralce organiziralo tudi osrednjo sklepno prireditev v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer se je vsakič zbralo okrog 1.200 navdušenih mladih bralcev in njihovih mentorjev. Letos dogodka žal niso mogli izvesti, vseeno pa na zlate bralce niso pozabili.

Še pred koncem šolskega leta bodo darilne knjige namreč vsi dobili pri svojih mentorjih v šolah. Velike zasluge za to, da bodo knjige prišle na šole pravočasno, imajo tudi društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji, ki podpirajo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS tudi pri tem projektu.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je od šolskega leta 2003/2004 do danes razdelilo skupaj že 601.500 izvodov vseh darilnih knjig, od tega 313.500 knjig 17 generacijam zlatih bralk in bralcev, 263 tisoč izvodov darilnih knjig za prvošolce in 25 tisoč drugih darilnih knjig Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.