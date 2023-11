Društvo bralna značka Slovenije v 20 letih razdelilo 729.500 knjig

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma pripravilo srečanje ob začetku 21. sezone zbirke Zlata bralka, zlati bralec, na katerem je skupaj z avtorjema predstavilo letošnjo knjigo, ki je izšla v knjižni zbirki Zlata bralka, zlati bralec. Letos so zlati bralci prejeli knjigo 50 abstraktnih izumov. Kako razumeti svet dr. Tine Bilban z ilustracijami Ivana Mitrevskega. Zlati bralci so devetošolci, ki vseh devet let berejo za bralno značko. Letošnja podelitev je bila nekaj posebnega tudi zato, ker je bila jubilejna – dvajseta.

V društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so ob začetku nove sezone bralne značke na pisateljskem odru, ki je namenjen predstavitvam literarnih ustvarjalcev in živemu stiku občinstva z avtorji, pripravili pogovor z avtorjema letošnje jubilejne knjige iz zbirke Zlata bralka, zlati bralec, ki je izšla ob koncu 20. sezone zbirke 50 abstraktnih izumov. Kako razumeti svet, dr. Tino Bilban in Ivanom Mitrevskim. Poleg avtorjev knjige sta pogovor s svojimi izkušnjami s področja literature in bralne značke obogatila še predsednik društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Marko Kravos ter "oče" zbirke in podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Slavko Pregl.

Knjižna zbirka Zlata bralka, zlati bralec je najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija, ki slovenske devetošolce razveseljuje že 20 let. Knjige izhajajo ob podpori javne agencije za knjigo in že od samega začetka ob podpori Telekoma Slovenije.

V zadnjih dvajset letih so razdelili že 729.500 knjig

Prve knjige iz zbirke Zlata bralka, zlati bralec so v društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS podarili devetošolcem v šolskem letu 2003/2004, dvajsetim generacijam zlatih bralk in bralcev pa je društvo podarilo že 340.500 knjig. Če temu dodamo še knjige drugih darilnih akcij, je društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v zadnjih 20 letih skupno razdelilo že 729.500 knjig.

Za Bralno značko berejo otroci in mladostniki v vrtcih ter osnovnih šolah po vsej Sloveniji, pri tem pa jih samo v osnovni šoli spremlja in spodbuja okoli sedem tisoč mentorjev. Z Bralno značko sodelujejo tudi šole, učitelji, otroci ter društva v slovenskem zamejskem in zdomskem prostoru.

V zbirko Zlata bralka, zlati bralec se primarno umestijo kakovostne knjige, primerne za mlade bralce, ki so bile nagrajene ali nominirane za katero od nagrad oziroma priznanj za mladinsko literaturo.