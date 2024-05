Podpredsednik društva Slavko Pregl je na novinarski konferenci povedal, da projekt Zlata bralka, zlati bralec traja že 21 let. Veseli ga, da lahko osnovnošolce, ki redno berejo, tudi tokrat nagradijo ob koncu šolskega leta.

Poudaril je, da na ta način "mečemo seme, ki bo rodilo pri bralcih vse življenje". Po njegovih besedah porast digitalne tehnologije ne predstavlja prevelike nevarnosti pri spodbujanju branja, saj je ravno "digitalna tehnologija žlica do tega, da zajemaš pamet iz pravih loncev, kar pomeni, da vsa digitalna tehnologija vodi v branje pravih knjig".

Šajnovičeva: Knjige in digitalna tehnologija imajo veliko vzporednic

Direktorica Razvoja poslovanja pri Telekomu Slovenije, ki ves čas podpira projekt, Katja Šajnovič je povedala, da imajo "knjige in digitalna tehnologija veliko vzporednic". Meni, da "odpirajo vrata v druge svetove, nova znanja in omogočajo dostop do različnih informacij, zgodb, ljudi in krajev". Foto: Ana Kovač

Po besedah likovne urednice pri založbi Mladinska knjiga Tanje Komadina avtor knjige Mali črv Oto in druga golazen Tomaž Lavrič slovi kot "izjemen stripar in risarski kameleon". "Enim bodo pesmice všeč, ker so zanimive, poučne in se lepo rimajo, drugim pa zato, ker so kratke in hecne," je povedala o poeziji v knjigi.

Na današnji novinarski konferenci so spregovorili tudi članica programskega odbora društva Metka Kostanjevec, trije zlati bralci in bralka z Osnovne šole Fram pri Mariboru in njihova mentorica Simona Napast.

Kostanjevčevo veseli, da je "bralna značka letos izbrala knjigo, ki prinaša poezijo s humorjem". Po njenih besedah je humor "pomembna komponenta literature, saj nagovori mlade bralce v svetu, ki je lahko precej turbulenten". Meni, da je za osnovnošolce "humor lahko pripomoček, s katerim zmorejo skakati z ene ovire na drugo".

Osnovnošolci so prebrali svoje najljubše pesmi in pohvalili humorno izražanje kot največjo prednost te zbirke. Foto: Ana Kovač Knjižna zbirka Zlata bralka, zlati bralec je najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija. Poleg zbirke je Društvo Bralna značka Slovenije - Zveza prijateljev mladine Slovenije skupno razdelilo že 738.500 knjig.