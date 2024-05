Začelo se je snemanje petega igranega celovečernega filma režiserja in scenarista Marka Naberšnika ter avtorice Bronje Žakelj z naslovom Belo se pere na devetdeset, ki bo posnet po istoimenski knjižni uspešnici.

Scenarij novega filma z naslovom Belo se pere na devetdeset je režiser Marko Naberšnik napisal na podlagi avtobiografskega prvenca slovenske pisateljice Bronje Žakelj, ki je takoj ob izidu leta 2018 požel velik uspeh in v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov.

"Snemanje je kot mozaik. Vsak snemalni dan je pomemben, da se na koncu zgodi magija na filmu," je povedal režiser Marko Naberšnik. Foto: Luka Matijevec, Perfo

Pri scenariju sodelovala tudi pisateljica Bronja Žakelj

Pri scenariju je sodelovala tudi Bronja Žakelj, ki je ob začetku snemanja izjavila: "Želim si, da bi ustvarili film, ki bi gledalcem po eni strani prinašal duh in sentiment nekega našega časa, po drugi strani pa s seboj nosil tudi upanje in vero. Da se da. Da se da, tudi ko je zelo hudo. Ne samo preživeti, ampak predvsem živeti."

"Snemanje je kot mozaik. Vsak snemalni dan je pomemben, da se na koncu zgodi magija na filmu. Bronja je napisala uspešen roman, poln čustev, in z ekipo izvrstnih igralcev ter sodelavcev za kamero bomo v naslednjih dveh mesecih naredili vse, da njena pripoved dobi enakovredno iskreno podobo na filmu," je ob prvi klapi svojega novega filma povedal režiser Marko Naberšnik.

Foto: Luka Matijevec, Perfo

Na terenu bodo snemali 32 dni

Filmska ekipa bo na terenu 32 dni na lokacijah v Ljubljani, Trstu, Rovinju, Vidmu, na Vršiču do konca junija ter z dodatnimi osmimi snemalnimi dnevi konec septembra. V filmu igrajo Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Lea Cok, Iva Kranjc Bagola, Saša Tabaković, Žiga Šorli, Polona Juh, Mei Rabič, Jaka Mehle, Blaž Dolenc in drugi.

Direktor fotografije je Max Sušnik, scenografinja Maja Moravec, kostumografinja Nadja Bedjanić, oblikovalki maske Anita Ferčak in Jasmina Mina Ilić, montažerka Milica Jelača.

Film Belo se pere na devetdeset nastaja v produkciji Perfo – producenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof – ter v mednarodni koprodukciji srbske produkcijske hiše Biberche, Black Cat Production iz Severne Makedonije, Kinorama iz Hrvaške, Protos Film iz Črne Gore in Quasar iz Italije. "Gre za izjemen izziv na film prenesti moč in emocijo tega čudovitega romana. Verjamemo, da bomo prihodnje leto imeli v kinematografih tako odličen odziv gledalcev, kot je bil odziv bralcev romana," sta ob prvi klapi filma povedala slovenska producenta.

