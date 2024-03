Glavno vlogo v novem slovenskem filmu je dobila ta igralka

Maja se začenja snemanje filma Belo se pere na devetdeset, ki bo nastal po istoimenskem romanu Bronje Žakelj. Ustvarjalci so že razkrili, da bo avtoričinega očeta v filmu igral Jurij Zrnec, zdaj pa je znano tudi, katera igralka bo stopila v čevlje Bronje Žakelj. To bo igralka Lea Cok, ki jo lahko trenutno gledate v filmu Jama, med drugim pa je igrala tudi v serijah Sekirca v med, Jezero in Ja, chef.

Lea Cok na nedavni premieri filma Jama Foto: Mediaspeed

Film Belo se pere na devetdeset bo režiral Marko Naberšnik. Kot je za Siol.net povedala Bronja Žakelj, je v ustvarjanje filma močno vpeta tudi sama. Z Naberšnikom je napisala scenarij, zdaj pa je dejavno udeležena tudi v pripravah na snemanje. "Ekipi pomagam z nasveti, skupaj brskamo po mojih osebnih fotografijah, saj želijo biti posamezni sektorji čim bliže resničnemu dogajanju, poustvariti je treba tudi zgodovinsko obdobje osemdesetih, devetdesetih let," je povedala, "poleg tega pomagam z nasveti pri rekonstrukciji procesa zdravljenja svoje takratne diagnoze, saj sta se tako kemoterapija kot obsevanje od leta 1989 do danes zelo spremenila."

