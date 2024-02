Jama je kriminalni triler z zgolj tremi liki, ki so ujeti v krog nasilnega maščevanja in boja za preživetje. Dogajanje je postavljeno v gozd, kar filmu doda pridih folk hororja, vendar ne izkoristi eksplozivnega potenciala.

V kultni akcijski komediji Vroča kifeljca (Hot Fuzz) so v napovedniku obljubljali, da so ta film posneli ljudje, "ki so videli veliko akcijskih filmov". Zdaj že uveljavljeni režiser Edgar Wright je takrat imel za seboj zgolj zombi komedijo Noč neumnih mrtvecev (Shaun of the Dead), tako da se je moral v napovedniku pohvaliti vsaj s svojo razgledanostjo. In pri Jami bi podobno taktiko lahko ubral režiser Dejan Babosek, saj se film kar šibi od poklonov mojstrovinam in namigov nanje. Žal ne moremo reči, da so dobro vpletene.

Poglejte napovednik:

Od zalezovanja do zmenka in pokola

Jama se začne z dvema čudakoma, Mio in Kevinom, ki z daljnogledom skrita oprezata za mladenko, ko ta pred hišo izvaja jogo. Kevina to povsem vzburi, tako da se ne more obvladati in naskoči Mio. Kasneje se ta mladenka na Trgu republike v Ljubljani ustavi pred glasbenikom, nato ji Mia ukrade torbico, Kevin pa jo dohiti in dobi nazaj. Kot "pošteni najditelj" se z Emo dogovori za zmenek s ciljem, da bi Mia medtem Emi izropala dom.

Mia (Lea Cok) ima res grozen dan in zdaj je potencirala bes na 11. Foto: Fivia

Stvari se zapletejo, ko se Kevin zaplete z Emo, Mia pa ju zasači ter Emi v napadu ljubosumja razbije glavo. Par jo odpelje v gozd, da bi Emo zakopal v naslovno jamo, a ta ni mrtva in pobegne. Nato se začne divji lov, v katerem Kevin in Mia skušata pokončati Emo, ta pa se na vse kriplje trudi ostati živa. Pri tem ne manjka surovih kletvic, nazornih prikazov nasilja, hedonističnega drogiranja in celo nadrealističnih/spiritualnih sekvenc.

Vse, kar po Godardu potrebuje film: ženska in pištola. Foto: Fivia

Potencirana žanrska resničnost

Večina interakcij med liki je povsem nenaravna, celo za takšno (recimo temu) potencirano žanrsko resničnost, saj so dialogi pogosto preveč očitni v potrebi premika dogajanja. Ko denimo Kevin prinese torbico Emi, skorajda zahteva zmenek kot povračilo za uslugo, ne da bi skušal vzpostaviti organski pogovor z dekletom. Ko je Mia v paniki, ker ugotovi, da sredi gozda nima niti avtomobilskih ključev, izvemo za njeno paniko tako, da to kriče razlaga.

Večina odločitev, ki jih sprejme lik Kevina (Marko Platan), je nelogična, a jesti nore gobe je najbolj. Foto: Fivia

Tudi uvedba nadrealističnih elementov, v katerih oba ženska lika vodita duhova – hudič in angel (?) –, je vstavljena brez pravega povoda znotraj zgodbe razen morda kot nadgradnja Kevinovega bizarnega, nenaravnega in plehkega monologa o Hamletu in o tem, kako je njegov stric Klavdij dejanski tragični junak te zgodbe, saj je tudi v Hamletu ključna prikazen. Podobno šibko povezanih poklonov ne manjka in že bežni poznavalec žanra lahko hitro odkrije namige na Šund (Pulp Fiction), Maščevanje (Revange), Polje v Angliji (A Field in England), Ramba in celo oskarjevca Gravitacijo (Gravity).

Ko Ema, vsa ranjena in sama, skoraj izgubi upanje, se pojavi angel in jo spodbudi naprej. Foto: Fivia

Film ne potrebuje kompleksne zgodbe ali zapletenega načina njene predstavitve. Ni nujno, da je vsak film Izvor (Inception) Christopherja Nolana ali pa Mullholland Drive Davida Lyncha. Kot je rekel francoski cineast Jean-Luc Godard: "Vse, kar potrebuješ za film, sta dekle in pištola." In Jama to vsekakor ima. Poleg tega ima tudi izjemno kamero – posnetki z letalnikom so resnično osupljivi – in odličen zvok, podkrepljen z jagodnim izborom slovenske glasbe. Pohvalo si zaslužijo tudi maska, osvetljava in nekateri drugi obrtniški elementi, a žal film pogrne pri osnovah – scenariju, dialogih in prepričljivosti.

Beg skozi gozd Foto: Fivia

Ali je film Jama vreden ogleda?

Film izstopa zaradi žanrske osredotočenosti in izpiljenih tehničnih lastnosti, vendar pa tudi oboževalcem tovrstnih izoliranih ultranasilnih trilerjev ne ponudi prav veliko, niti skozi noviteto slovenskosti, ki se je na primer odlično obnesla pri grozljivki Idila. Dogajanje je razvlečeno, liki dolgočasni in preslabo razviti, odnosi med njimi pa bolj orisani kot razdelani. Kljub vizualno izpiljeni podobi je povsem očitno, da je bila Jama zasnovana kot kratki film, še bolj očitno pa, da je bila predelava v celovečerec najverjetneje narejena nekoliko prehitro.

Jama



Režija: Dejan Babosek

Igrajo: Lea Cok, Marko Plantan, Darja Krhin

Žanr: Kriminalni triler

Dolžina: 71 minut Dejan BabosekLea Cok, Marko Plantan, Darja KrhinKriminalni triler71 minut

