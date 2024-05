Andreja Jernejčič je izdala sedmo knjigo

Poleg predsednika vlade dr. Roberta Goloba se je dogodka udeležilo tudi in več sto znanih poslovnežev. S to knjigo je lahko vsak še uspešnejši in srečnejši.

Želite pričarati na obrazu vaše mame, žene, sestre ali brata, prijateljice ali sodelavca, sosede nasmeh, hkrati pa tega ne bo mogel kar zlepa pozabiti, če sploh. Andreja Jernejčič, ki jo poznamo kot strokovnjakinjo za komuniciranje in trenerko javnih nastopov, je izdala posebno knjigo za dosego večjega uspeha, samozavesti in notranje sreče. Naslov njene sedme knjige je Darilo za čudovito osebo, izšla pa je tudi v angleščini.

Za nas je povedala: »Neverjetno, kako deluje, ko v roke nekdo dobi to knjigo. Piše, da je čudovita oseba. To je najbolj priročno darilo za sodelavce, da se jih motivira in spodbuja pozitivno v posameznikih, rast posameznika in vpliva tudi na bolj srečne odnose. Prav tako, kaj je lepšega, ko mama ali babica dobi tako darilo? Pa brat, sestra, soseda ali sosed?«

V knjigi, ki je kratka z močnimi mislimi in spoznanji, lahko vsak spozna, kje lahko še kaj spremeni, da bo bolj srečen, se znebi toksičnih odnosov, gradi na samozavesti, disciplini, predvsem pa v ospredje postavlja sebe – kar je najbolj pomembno. Darilo za čudovito osebo vsebuje spoznanja, misli in usmeritve, kako je vsak lahko še bolj srečen in uspešnejši.

Kot je dejala avtorica, je knjiga plod njenih osebnih izkušenj, vključuje pa tudi njene šibke in intimne lastnosti: »Doživeti je treba veliko težkega, žal tudi grdega, žalostnega, da lahko postaneš močnejši. Vendar ni dovolj biti le močan. Treba je čutiti s srcem in biti srčen, da si lahko srečen.« V knjigi je izpostavila, kako se osvoboditi toksičnih ljudi, si vzeti čas zase, ceniti sebe, spoštovati, biti samozavesten, a hkrati ne ošaben, ter najti mir v sebi in biti miren. Kot pravi, s knjigo boste še uspešnejši in hkrati bolj srečni.

"Če bi to, kar je v knjigi, znala pred desetletjem, bi bila danes srečno poročena, z mnogo otroki in že v 'penziji'," je o tem, kaj prinaša sedma knjiga Darilo za čudovito osebo, povedala avtorica, znana strokovnjakinja za komuniciranje, piarovka in menedžerka Andreja Jernejčič.

Na predstavitvi knjige so nastopila številna znana imena, med njimi Tanja Skaza, Jure Godler, Helena Blagne, Omar Naber, Rok Terkaj - Trkaj, Sebastian in Marko Hatlak. Med obiskovalci je bil tudi predsednik vlade dr. Robert Golob s partnerico Tino Gaber.

Andreja Jernejčič, ki jo poznamo kot piarovko, strokovnjakinjo za komuniciranje in javno nastopanje, je doslej izdala že šest knjig na teme medijev, komuniciranja, kriznega komuniciranja in javnega nastopanja. Tokrat je v knjigi za osebno rast prvič strnila motivacijske misli in spoznanja, ki lahko vsakega posameznika opolnomočijo ter usmerijo k lepšemu, pogumnejšemu, uspešnejšemu in srečnejšemu življenju.

"Andreja naše podjetnike z znanjem in srčnostjo prenaša v svet, to zna le ona. Občutila sem izjemno toplino in srčnost na tem dogodku, kar je značilno le za Andrejo. To, kar počne, je vedno prežeto z globoko predanostjo in ljubeznijo," je izpostavila Tanja Skaza.

"Iz njenih besed sem se že marsikaj naučil, čeprav sem marsikaj tudi pozabil. Vendar sem prepričan, da me vsebina te nove knjige ne bo zapustila tako hitro," je v humornem nastopu med drugim dejal Jure Godler.

Naročnik oglasnega sporočila je Lin & Nil, d. o. o., piar, treningi javnega nastopanja in izobraževanje.