Telekom Slovenije prejel nagrado za najbolj varno podjetje

"Telekom Slovenije je največji telekomunikacijski operater ter pomemben predstavnik kritične infrastrukture in izvajalec bistvenih storitev v Republiki Sloveniji," so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

"S sistemskim pristopom vzpostavlja učinkovite okvire varnostne arhitekture. Gre za vzpostavljanje integralnega korporativno-varnostnega sistema, ki temelji na profesionalnosti in celovitosti, na povezanosti fizične in informacijske varnosti, varnostnih standardih, visoki stopnji organizacijske in varnostne kulture ter poslovne etike in nenazadnje na zavidljivo visoki pripadnosti zaposlenih."

Prodnikova: "To je predvsem nagrada vrhunski in predani ekipi"

Članica uprave Telekoma Slovenije, odgovorna za tehnologijo, Vesna Prodnik je ob prejemu nagrade spomnila, da "popolne varnosti ni, ključno pa je, da se zavedamo tveganj in jih ustrezno obvladujemo". Poudarila je, da je to predvsem nagrada vrhunski in predani ekipi.

Članica uprave Telekoma Slovenije, odgovorna za tehnologijo, Vesna Prodnik Foto: Bojan Puhek

"Smo del kritične infrastrukture in sistemski operater, ki je temeljni člen, brez katerega si težko predstavljamo telekomunikacije v državi. Naše omrežje uporabljajo podjetja in organizacije z visokimi varnostnimi zahtevami ter okoli milijon zasebnih uporabnikov," je še povedala Prodnikova.

Mednarodno certificirani strokovnjaki in procesi

Zaposleni in procesi v Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije so certificirani in skladni z najvidnejšimi certifikati in standardi s področja informacijske varnosti. Eden izmed njih je mednarodni standard za zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednem dogodku ISO 22301, ki ga je Telekom Slovenije prejel prvi v Sloveniji.

Na seznamu sta tudi mednarodni standard ISO 27001 za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, ki ga je dodatno razširil še na področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter nadzora omrežja in storitev, ter standard ISO 27018, ki opredeljuje zaščito osebnih podatkov v oblaku, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.