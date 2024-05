Društvo Bralna značka Slovenije in Telekom Slovenije nagradila zlate bralke in bralce

V četrtek je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS pripravilo osrednjo zaključno prireditev za zlate bralke in zlate bralce, torej osnovnošolke in osnovnošolce, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Zlate bralke in zlati bralci so za nagrado prejeli knjigo Črv Oto in druga golazen Lovra Matiča z ilustracijami Tomaža Lavriča, ponatis pesniške zbirke, ki je prvotno izšla pri Mladinski knjigi.

V darilni zbirki knjig Zlata bralka, zlati bralec je do zdaj izšlo šestindvajset knjig slovenskih avtorjev, izid zbirke pa že enaindvajseto leto podpira Telekom Slovenije. Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS in Telekom Slovenije sta v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec devetošolcem do zdaj podarila že 349.500 knjig.

Program prireditve Zlata bralka, zlati bralec je vodil Boštjan Gorenc - Pižama, ki se je pogovarjal z urednicama knjige Ireno Matko Lukan in Tanjo Komadina, program sta sooblikovala glasbena gosta UM & KUNA. Foto: Ana Kovač

Gostje so bili tudi najboljši zlati bralci slovenskih šol v Italiji

Program prireditve Zlata bralka, zlati bralec je vodil Boštjan Gorenc - Pižama, ki se je pogovarjal z urednicama knjige Ireno Matko Lukan in Tanjo Komadina, program sta sooblikovala glasbena gosta UM & KUNA. V polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je bilo skoraj 1.300 zlatih bralcev in njihovih mentorjev iz vse Slovenije, ki so se prireditve povečini udeležili v organizaciji društev in zvez prijateljev mladine.

Gostje Društva Bralna značka – ZPMS so bili že tradicionalno tudi najboljši zlati bralci slovenskih šol v Italiji. Vseh zlatih bralk in bralcev je seveda veliko več, v zadnjem desetletju med 30 in 40 odstotkov celotne generacije devetošolcev, letos skoraj šest tisoč mladih bralcev.

Vsak od zlatih bralcev v devetih letih prebere najmanj 45 knjig

Za bralno značko berejo otroci in mladi v vseh osnovnih šolah v Sloveniji, v slovenskem zamejskem prostoru in pri pouku slovenščine, ki poteka na različne načine v Evropi in po svetu. Vsak od zlatih bralcev v devetih letih prebere najmanj 45 knjig, vsi mladi bralci, skupaj jih je okoli 140 tisoč, pa za bralno značko vsako leto preberejo kar okoli 700 tisoč knjig.

Mladim bralcem je čestital tudi minister Dario Felda. Foto: Ana Kovač

V imenu Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS je zbrane pozdravila generalna sekretarka Manca Perko, ki je prebrala tudi pozdrave predsednika Marka Kravosa. Mladim bralcem so čestitali še minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, direktor Prodaje poslovni trg v družbi Telekom Slovenije Primož Kučič in direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar.