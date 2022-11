S slavnostnim prižigom prazničnih lučk v Ljubljani se začenja veseli december

V Ljubljani bo popoldne na tradicionalni prireditvi zagorelo 50 kilometrov prazničnih lučk in 900 svetlobnih teles, ki simbolično naznanjajo vstop v veseli december. Že dopoldne se bo odprl praznični sejem z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Novost letošnjega decembrskega programa je praznična vasica na Trgu francoske revolucije.

Novoletna okrasitev prestolnice, ki jo je zasnoval Urban Modic, je duhovna komponenta z miselnim kaosom. Okrasitev zato nosi naslov Splošni um/duh skupnosti in je posvečena vsem, ki živijo z multiplo sklerozo. Osrednjo novoletno okrasitev dopolnjujeta tudi praznični osvetlitvi Jakopičevega sprehajališča in Mestne hiše.

Pred prižigom lučk se bo odprl tudi praznični sejem

Staro mestno jedro bo prepleteno s petdesetimi kilometri prazničnih lučk, nameščenih bo od 850 do 900 svetlobnih teles in 48 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci in bodo krasili drevesa v parku Zvezda.

Pred prižigom lučk se bo odprl tudi praznični sejem, ki je ob koncu leta tradicionalno središče družabnega dogajanja v mestu. Na Bregu, Cankarjevem nabrežju, Kongresnem trgu, Prešernovem trgu, Gallusovem nabrežju, Petkovškovem nabrežju, Stritarjevi ulici ter križišču Wolfove ulice in Kongresnega trga bo stalo 39 sejemskih hišk z darilnim programom in gostinsko ponudbo.

Božične jaslice na Gallusovem nabrežju letos že desetič

Poleg osvetlitve bodo na ogled še tradicionalne jaslice iz slame na Gallusovem nabrežju ter 79 zelenih dreves na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi in Trubarjevi ulici, ki jih bodo okrasili meščani in obiskovalci.

Novost letošnjega decembrskega programa je praznična vasica na Trgu francoske revolucije, ki si jo bodo obiskovalci lahko ogledali vse do 17. decembra. Na Gallusovem nabrežju pa bodo na ogled božične jaslice, letos že desetič, lesene jaslice v naravni velikosti pa bodo na ogled na Ljubljanskem gradu.

Program, v katerem bo prestolnica tudi prizorišče več koncertov, bo pester vse do 8. januarja.

Prižig lučk tudi v Krškem in Mozirskem gaju

Tudi v Krškem se bo danes s prižigom prazničnih lučk začel veseli december in z njim pestro dogajanje v mestu. Praznična okrasitev privabi številne obiskovalce, ki ta dan uživajo v pestrem programu, ki mu sledi še večerni koncert.

V kar 1,7 milijona prazničnih lučk se bo danes odel tudi Mozirski gaj, kjer bo hkrati zaživela 7. božična bajka Slovenije. Obiskovalcem bo na ogled do 8. januarja.

Kdaj bodo lučke prižgali v drugih krajih po Sloveniji, si lahko ogledate spodaj: