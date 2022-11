Ljubljana

V Ljubljani bodo praznične luči tradicionalno prižgali v petek pred prvo adventno nedeljo. Letos je to 25. novembra, luči bodo prižgali ob 17. uri in 15 minut. Ob tem so iz Mestne občine Ljubljana sporočili, da praznične luči ne bodo gorele ves dan, temveč jih bodo ugasnili "na izbranih lokacijah in kjer bo to mogoče".

Čez dan bodo izklopili praznično okrasitev na območjih Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve ulice, na delih Petkovškovega nabrežja ter Trubarjeve, Miklošičeve, Čopove in Wolfove ulice. "Ocenjujemo, da skupna dolžina luči na teh lokacijah znaša 15 kilometrov LED-svetilk, s čimer bomo prihranili okoli 40 odstotkov električne energije, saj bo osvetlitev delovala 10 in ne 24 ur na dan kot v preteklih letih," so zapisali.

Koper

V Kopru so se nameščanja novoletne svetlobne okrasitve lotili že konec oktobra, v končni obliki pa bo zažarela v soboto, 26. novembra, ob 17. uri. Letos praznična podoba ne bo bistveno drugačna kot prejšnja leta, jo bodo pa dopolnili z novostmi na Titovem trgu, so sporočili iz koprske občine.

Foto: Jaka Ivančič/visitkoper.si

Tudi v Kopru bodo lučke zaradi energetske krize prižgane krajši čas oziroma le do polnoči, v tem času bodo druge nenujne osvetlitve v mestu, kot je talna okrasna razsvetljava dreves, prilagodili ali začasno izklopili.

Celje

V Celju se bo s prižigom prazničnih luči v soboto, 26. novembra, ob 17. uri začela prireditev Pravljično Celje, ki prinaša več kot 30 dni prazničnega dogajanja. Na celjski občini so se sicer odločili, da letos namestijo in prižgejo približno deset odstotkov manj lučk kot v preteklih letih.

Zaradi varčevanja bodo luči izklapljali med 23. in 6. uro zjutraj, in sicer na odsekih, kjer je to mogoče brez dodatnih prevezav in večjih elektroinštalacijskih del. Vsi svetlobni elementi so izdelani v energetsko učinkoviti LED-tehnologiji, so ob tem poudarili na celjski občini.

Foto: visitcelje.eu

Maribor

V Mariboru bodo praznične luči letos prižgali na nekoliko poznejši datum kot običajno, in sicer v četrtek, 1. decembra, ob 17. uri. V mestni okrasitvi stara svetila postopno zamenjujejo z novimi, varčnejšimi, letos pa jih bodo zaradi varčevanja z energijo ugašali ob 23. uri, proti koncu meseca nekoliko kasneje. Prav tako so se odpovedali okraskom na drogovih ulične razsvetljave, saj teh ne morejo ločeno ugašati, bodo pa gorele luči na griču Piramida.

Za letošnji Čarobni Maribor so sklenili sodelovanje s podjetjem Elektro Maribor, v okviru katerega bodo energijo za prizorišča pridobivali iz sončne elektrarne na strehi tega podjetja. Na Trg Leona Štuklja pa bodo po načrtih študentov fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko postavili dve kolesi sistema MBajk, na katerih bodo lahko obiskovalci s potiskanjem pedal proizvajali energijo za osvetlitev božičnega drevesa.

Foto: Christian Fluher/visitmaribor.si

Kranj, Murska Sobota in Novo mesto

Za nekoliko poznejši prižig so se odločili v Kranju, Murski Soboti in Novem mestu. V Kranju bodo praznične luči zagorele v soboto, 3. decembra, ko se tam začne tudi praznični sejem. V Murski Soboti in Novem mestu pa bodo praznično osvetlitev prižgali na Miklavžev predvečer, 5. decembra.

Prižigi lučk drugod po Sloveniji:

Preberite še: