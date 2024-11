V Arboretumu Volčji Potok tudi letos praznično vzdušje

V Arboretumu Volčji Potok bodo letos že peto leto zapored pripravili praznično doživetje Večerni sprehod med lučkami. Lučke bodo v parku prižigali vsak dan od petka do 6. januarja, so napovedali v Arboretumu. Večerni sprehod se razprostira na 35 hektarjih površine, svetita dva milijona lučk, uporabljenih je 33 kilometrov svetlobnih verig.

Letos so v Arboretumu prvič predstavili pet hektarjev velik travnik regratovih lučk, zlato jezero, novo LED-osvetlitev francoskega vrta z dvema kilometroma lučk, ki so programirane v zadržanih barvnih prelivih, 60-metrsko mavrično sobo, romantično pot ob jezeru in štiri kilometre lučk ob poteh, so zapisali v sporočilu po današnji novinarski konferenci.

Kot so pojasnili, se kar nekaj svetlobnih elementov barvno spreminja, zato ne bo mogoče prezreti 350 kvadratnih metrov luči v rozariju, kulise Souvanove stavbe s svetlobnim ognjemetom, velikega čarobnega drevesa, 30 smrek v rdeči, modri, zlati in beli barvi in osvetljenega slapu.

Veliko dogodivščin za otroke

Več prostora bodo namenili tudi otrokom, ki bodo v Božičkovi deželi poslušali novo pravljico, preizkusili Božičkove sani, spoznali trop jelenčkov, se skrivali in tekali med škrati in se v decembru srečali z vilo Marjetico.

Posebno doživetje bo vstop v nekatere svetlobne elemente, in sicer vstop v svetlečo kroglo, mavrični krog in kristalno dvorano.

Do začetka decembra bodo na ogled tudi jaslice v skalnjaku ob vznožju hriba, sredi decembra pa bo oživelo dvorišče pred pristavo, kjer bodo praznični sejem, glasba in prostor za druženje.

Lučke bodo gorele do 6. januarja vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, od 15. do 21. ure. Za oglede v novembru so cene 30 odstotkov nižje, od 1. decembra do 6. januarja pa v Arboretumu nudijo 30 odstotkov popusta za ogled po 19. uri.