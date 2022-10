Začeli postavljanje lučk v Ljubljani: toliko naj bi znašali stroški za elektriko #foto

Stroški za elektriko so lani za 50 kilometrov praznične osvetlitve znašali le 2.660 evrov, v resnici celo manj kot tisoč evrov, ker so na določenih delih zaradi lučk ugasnili javno razsvetljavo. Letos bi lahko bil dejanski strošek okoli tri tisoč evrov, je dejal župan Janković.

Stroški za elektriko so lani za 50 kilometrov praznične osvetlitve znašali le 2.660 evrov, v resnici celo manj kot tisoč evrov, ker so na določenih delih zaradi lučk ugasnili javno razsvetljavo. Letos bi lahko bil dejanski strošek okoli tri tisoč evrov, je dejal župan Janković. Foto: Ana Kovač

Ljubljanski župan Zoran Janković je na takratni novinarski konferenci glede energetske oskrbe javnih objektov v prestolnici dejal, da se na mestni občini pripravljajo na običajno decembrsko dogajanje.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Stroški za elektriko lani znašali 2.660 evrov

Stroški za elektriko so lani za 50 kilometrov praznične osvetlitve znašali le 2.660 evrov, v resnici celo manj kot tisoč evrov, ker so na nekaterih delih zaradi lučk ugasnili javno razsvetljavo. Letos bi lahko bil strošek okoli tri tisoč evrov, je dejal župan.

So pa se za spremembe odločili v nekaterih mestih, tako so se na domžalski občini odločili za vrsto sprememb, ki jih bodo občani občutili na prostem. Poleg zmanjševanja jakosti in nočne uporabe javne razsvetljave v občini Domžale letos ukinjajo še novoletno okrasitev mesta. Zažarela bo zgolj novoletna jelka v središču Domžal.

Tudi letošnjo postavitev naj bi zasnovali na podlagi preteklih okrasitev.

Novoletno okrasitev v Ljubljani je v osnovi postavil pokojni Zmago Modic, projekt pa zajema okoli 850 skulptur in kipov. Lani so v okviru postavitve predstavili tudi nekaj ključnih novosti, in sicer: invertirano tristrano piramido s svetlobnimi in odsevnimi strukturami na Prešernovem trgu, dolgo svetlobno verižico, ki povezuje drevesa na obrežjih Ljubljanice, okrašeno ulično povezavo od Vodnikovega trga, prek Poljanske ceste in Prekmurskega parka proti Cukrarni in oblikovno dograditev nekaterih originalnih skulptur in vsebinskih sklopov Zmaga Modica.