Zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanja energije za ogrevanje sta v zadnjem obdobju pomembni tematiki, predvsem v času energetske krize in draginje. "S tem namenom smo do zdaj izvedli že številne energetske sanacije objektov (celovite ali delne) ter prenovo in regulacijo javne razsvetljave, ki zagotavlja ustrezne vidne pogoje ob pravem času na pravem mestu," so zapisali na ljubljanski občini. V ta namen bodo v mestnem središču v večini okrasitev ohranili, vendar za skrajšan čas.

Praznično okrasitev nameravajo prilagoditi tako, da bodo na izbranih lokacijah, kjer bo to mogoče, ugasnili lučke. Čez dan bodo izklopili okrasitev na območjih Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve ulice, na delih Petkovškovega nabrežja ter Trubarjeve, Miklošičeve, Čopove in Wolfove ulice. Menijo, da skupna dolžina luči na teh lokacijah znaša 15 kilometrov LED-svetilk, s čimer bodo prihranili okoli 40 odstotkov električne energije, saj bo osvetlitev delovala 10 ur namesto 24 kot v preteklih letih.

Kjer bo mogoče, bodo ugasnili lučke

Na določenih odsekih strogega mestnega jedra so že do zdaj v času praznične razsvetljave izklopili posamezne svetilke cestne javne razsvetljave, ki ob okrasni osvetlitvi niso potrebne.

Obiskovalkam in obiskovalcem Ljubljane na mestni občini želijo kljub vsemu pričarati prijetno vzdušje ter jim ob koncu leta vzbuditi veselje, zato bodo v mestnem središču v večini okrasitev ohranili, vendar za skrajšan čas.

"Zaradi zagotavljanja varnosti osvetljujemo javne površine in infrastrukturo ter sistem vseskozi posodabljamo, nadgrajujemo, skladno z usmeritvami na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. To dosegamo tudi s sistemi prilagodljive razsvetljave, kjer glede na podatke o gostoti prometa in vremenske podatke prilagajamo ravni svetlosti in osvetljenosti," so zapisali na ljubljanski občini.

S preureditvijo objektov dosegli do 85 odstotkov zmanjšanja porabe

S preureditvijo osvetlitve nekaterih kulturnozgodovinskih objektov so dosegli do 85 odstotkov zmanjšanje porabe električne energije za ta namen, pa tudi bistveno zmanjšanje vsiljene svetlobe. Tudi osvetlitev spomenikov kulturne dediščine je sočasno namenjena osvetlitvi pohodnih površin.

Zmanjšati nameravajo osvetlitev na parkiriščih P+R

Na dveh parkiriščih P+R, ki že imata vgrajen pametni sistem vodenja iz nadzornega centra, želijo izvesti ukrepe, in sicer na P+R Stanežiče in P+R Letališka. Z zmanjšanjem osvetlitve na 30 odstotkov za sedem ur ponoči in delovanje na 80 odstotkov osvetljenosti preostali del noči nameravajo doseči do 27 odstotkov prihranka električne energije.

Dve parkirišči P+R, to sta Dolgi most in Barje, imata predpripravljeno infrastrukturo za izdelavo pametnega vodenja razsvetljave (trenutno svetilke še nimajo avtonomne redukcije). Na teh lokacijah bodo prilagoditve izvedli predvidoma v naslednjih mesecih. Na občini Ljubljana pričakujejo, da bodo lahko z uvedbo sistema prihranili tudi več kot 40 odstotkov električne energije.