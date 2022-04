Pompeji imajo novega čuvaja #video

Podjetje Boston Dynamics je ustvarilo robotskega psa, poimenovali so ga Spot, ki bo ponoči pazil na izkopanine v Pompejih. Ustvarili so ga z namenom, da bo natančno pregledoval celotno območje in posredoval podatke, kako izboljšati varnostne in strukturne težave, s katerimi se italijansko mesto spoprijema od leta 2013.