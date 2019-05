Legendarni strip Alan Ford praznuje 50 let #video

Kaj vse zabavnega je v naših življenjih za seboj pustil nekoč legendarni strip iz 70. let? Alan Ford je prispodoba za pameten in malce objesten črni humor. Posebna skupina agentov je v svojih časih obnorela vso Jugoslavijo.

Strip letos praznuje že 50 let in v Narodni galeriji so ob obletnici pripravili največjo svetovno razstavo s 162 originalnimi tabelami stripa. Z njo želijo prikazati ukoreninjenost Alana Forda v naš kulturni prostor še danes.

Črni humor, družbena satira, ironija in nadrealizem

Stripi Alan Ford so veliko več kot le kriminalka o tajnih agentih, ki rešujejo svet pred kriminalci. Gre za socialno in družbeno satiro, ki neusmiljeno biča človeške slabosti, dotakne pa se vseh - od najnižjih slojev do družbene smetane. "Bil je upor proti temu, kar se je takrat v družbi dogajalo," pojasnjuje stripolog in publicist Igor Vidmar.

Prva številka stripa je izšla v Italiji točno pred 50 leti, leta 1969. Ustvarila sta ga Italijana, znana po vzdevkih Bunker in Magnus. Njun tempo ustvarjanja je bil osupljiv.

"Vsak teden znova sta zrisala eno epizodo, ki ima 120 strani oziroma 240 sličic," razlaga avtor razstave Rok Glavan ter dodaja, da sta morala zgodbo vsak teden sproti ustvarjati in oblikovati, kar je včasih lahko pomenilo tudi velik napor.

Čeprav je bil strip aktualen predvsem v 70. letih, ga še danes delajo zanimivega aktualni politični in družbeni dogodki. Večni bodo tudi njegovi glavni junaki.

"Fordovske fraze" so zaradi svoje preprostosti in nesmisla hitro ponarodele

"Vsak je poznal nekega takega junaka. Od tistega Jeremyja, ki toži za vsako boleznijo, do kleptomanskega sira Oliverja, večno razburjajočega se Boba Rocka in nežnega Alana Forda," pripoveduje Glavan.

Nekaj fraz lahko podoživimo na razstavi v Narodni galeriji, kjer je na izvirnih stripovskih tablah na ogled prvih 75 epizod. Nazaj v čas nas popeljejo tudi prostorčki, kjer se je Alan Ford največkrat prebiral.

"Od elegantne mizice v dnevni sobi, počitniškega pohištva na morju, šolske klopi, pod katero se je vedno skrival en Alan Ford, do ne nazadnje prostora, kamor gre še cesar peš," pojasnjuje avtor razstave.

Za obujanje nostalgije in vrnitev v mladost imate čas do 13. oktobra. Vstop na razstavo je prost.