"Jerneja Šugmana pogrešamo vsak dan"

Danes je druga obletnica smrti enega od najboljših gledaliških, televizijskih in filmskih igralcev Jerneja Šugmana. "Če bi bilo mogoče nemogoče, bi bili izjemno veseli vsake njegove nove igralske besede z odra in tudi vsakega pogovora v zaodrju, toplega pogleda in odkritosrčnega nasmeha," so ob spominu zapisali v SNG Drama.

Jernej Šugman se je poslovil v 49. starosti, bil pa je eden od najvidnejših članov ljubljanske Drame. Pokopali so ga z vojaškimi častmi.

Ob tem so še zapisali, da bodo v spomin na Šugmana zaznamovali z gostovanjem gledališča Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda.

Seznam njegovih del je zelo dolg. Ljubiteljem teatra bo ostal v spominu kot Baal, Hamlet, Lear, Ojdip, Ata Ubu, Tit Andronik, Župnik v Hlapcih in številnih drugih vlogah, širšemu občinstvu pa kot prikupni vratar Veso v televizijski nanizanki Teater Paradižnik ter nastopih v filmih, kot so Nočno življenje Damjana Kozoleta, Zvenenje v glavi Andreja Košaka, Predmestje in Inferno Vinka Möderndorferja ali Kratki stiki Janeza Lapajneta.