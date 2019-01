Boris Kobal prevod italijanske komedije predstavljal kot svoje delo?

Direktor Šentjakobskega gledališča in igralec Boris Kobal je na natečaj Slovenskega ljudskega gledališča Celje (SLG Celje) za izvirno slovensko komedijo prijavil komedijo Profesionalci espe. V gledališču so po uprizoritvi ugotovili, da ta ni njegovo delo, temveč prevod italijanske komedije. Komentar Kobala še čakamo.

V SLG Celje so pristnost Kobalovega dela začeli preverjati na podlagi opozorila. Kot so pojasnili, so imeli natečaj za izvirno slovensko komedijo, kjer je bilo med pogoji navedeno tudi, da so "moralno in pravno za izvirnost komedije odgovorni avtorji".

Boris Kobal je na natečaj prijavil komedijo Profesionalci espe. Komedija je bila na natečaju uspešna, v gledališču so jo že premierno uprizorili, nato pa so bili opozorjeni, da gre za prevod dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja. V gledališču so navedbe preverili in ugotovili, da gre res za prevod. "Predstavo smo nemudoma umaknili s sporeda in z zadevo seznanili zakonite zastopnike avtorskih pravic Alda Nicolaja. Z njimi urejamo obveznosti iz naslova avtorskih pravic, ki izhajajo iz uprizoritve dela in iz do sedaj izvedenih predstav," pravijo v SLG Celje.

Kobala nismo uspeli priklicati, vprašanja smo mu poslali prek elektronske pošte.

Tarči plagiatorjev tudi Jan Plestenjak in Perpetuum Jazzile

Ponarejanje avtorskih del v kulturi, predvsem v glasbi, sicer ni redkost. Lani poleti smo poročali o dveh primerih, ko so tujci kopirali slovenske izvajalce. Ameriška skupina Train je pristala na zunajsodno poravnavo zaradi domnevnega nedovoljenega kopiranja skladbe, ki jo je napisal Jan Plestenjak. V ameriški televizijski oddaji America's Got Talent pa so skopirali izvedbo skladbe Africa, s katero je pred leti navdušila slovenska zasedba Perpetuum Jazzile.