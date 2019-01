Ob 20-letnici Sopranovih so se igralci spomnili pokojnega Jamesa Gandolfinja #video

Serija Sopranovi je na malih zaslonih premiero doživela 10. januarja 1999. Televizijska uspešnica, ki so jo snemali šest sezon in ima 86 delov, je bila nagrajena s kar dvajsetimi televizijskimi nagradami emmy in velja za eno najboljših televizijskih serij vseh časov. Ob njeni 20. obletnici so se igralci spominjali tudi prezgodaj umrlega Jamesa Gandolfinija, ki je upodobil nepozabnega mafijskega šefa Tonyja Soprana, enega najbolj kultnih televizijskih likov.

Kljub velikemu številu prisotnih članov igralske zasedbe na 20. obletnici prvega predvajanja serije Sopranovi, so vsi čutili praznino. Prisotni so pogrešali Jamesa Gandolfinija, ki je v seriji odigral glavno vlogo Tonyja Soprana. Igralec, ki je za vlogo mafijskega šefa iz New Jerseyja prejel kar tri emmyje, je leta 2013 umrl zaradi srčnega zastoja med počitnicami v Rimu. Obletnica serije je tako minila tudi v znamenju spomina na velikega igralca.

Edie Falco, ki je v seriji odigrala njegovo ženo, je o Jamesu povedala: "Svojega dela nikoli ni jemal preveč resno in nikoli ni izpostavljal, česa vsega je sposoben, zato si včasih dobil občutek, da se sploh ne zaveda, kako dober igralec je. To ga je delalo še bolj posebnega."

Ženo in otroka Tonyja Soprana so igrali Edie Falco (levo), Jamie-Lynn Sigler in Robert Iler. Foto: Getty Images

Tudi preostali njegovi nekdanji soigralci so poudarili, da je bil James izjemen igralec in da so se od njega veliko naučili o igralskem poklicu. Pri njem so občudovali, da nikoli ni imel nič proti, če si je kdo zaželel, da bi kakšen prizor ponovil, čeprav je moral od vseh igralcev v seriji na snemalnih prizoriščih preživeti največ časa.

In čeprav se ga gledalci spominjajo predvsem po njegovi vlogi okrutnega mafijskega šefa, je bil v resničnem življenju povsem drugačen. Po besedah soigralcev je bil zelo skromen in nikoli ni sebe postavljal na prvo mesto.

Michael Imperioli in Tony Sirico Foto: Getty Images

Na rdeči preprogi so na dan prišle tudi zgodbe o Gandolfinijevem sramežljivem odnosu do slave, ki so mu jo prinesli Sopranovi. Prav zato so bili mnogi prepričani, da na tokratni rdeči preprogi, če bi bil še živ, ne bi preveč užival.

Nekaj utrinkov in izjav soigralcev o Jamesu Gandolfiniju z 20. obletnice serije Sopranovi si lahko ogledate v priloženem videu.

Jamesa Gandolfinija si lahko nocoj ob 20. uri ogledate v filmu Biti obveščen (In the Loop) na Planet 2. Film je politična satira o skupini ameriških in britanskih uradnikov, ki skušajo preprečiti vojno med dvema državama. Biti obveščen je bil nominiran tudi za oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Napovednik filma Biti obveščen (In The Loop) z Jamesom Gandolfinijem:

Zgodba filma Biti obveščen, prodorne ter neverjetno smešne satire z ostrimi dialogi in izdelanimi karakterji, se ohlapno nanaša na svetovno dogajanje v času tik pred zavezniškim napadom na Irak. Film, ki ponuja veliko smeha z grenkim priokusom, je bil nominiran za oskarja za najboljši scenarij. Prejel je številne ugledne filmske nagrade in nominacije.