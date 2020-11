Umrl je igralec Igor Žužek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igor Žužek (1960-2020) Foto: Uroš Hočevar/SLG Celje "Sporočamo žalostno vest, da nas je veliko prezgodaj zapustil sodelavec in prijatelj Igor Žužek," so sporočili iz Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, "ostal boš v naših srcih in na naših odrskih deskah."

Igor Žužek, ki bi konec novembra dopolnil 60 let, je prihajal iz Škofje Loke, že več kot 20 let pa je bil član igralskega ansambla SLG Celje. Tam je odigral več kot 50 vlog, nazadnje je igral v predstavi Vsak glas šteje.

Posnel je tudi 21 kratkih in celovečernih filmov, epizodne vloge v nekaj nadaljevankah in nanizankah ter nekaj reklam, navaja slovenski gledališki portal Sigledal.

V amaterskih gledališčih je Žužek kot režiser postavil na oder nekaj deset predstav, deloval je tudi kot mentor v gledaliških šolah, med drugim v Kranju in v Škofji Loki.