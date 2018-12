Znani slovenski kuhar razkriva, zaradi koga so njegove jedi vrhunske

Menda mora človek, da je izpolnjen, imeti otroka, posaditi drevo in napisati knjigo. Če je tako, je kuharski mojster Janez Bratovž več kot izpolnjen. Ima hčerko in sina, menda je posadil že tudi kakšno drevo, zdaj pa je izdal že drugo knjigo.

Prva kuharska knjiga Janeza Bratovža je izšla pred dobrimi desetimi leti. "Ko sem se je lotil, nisem vedel, koliko dela je treba vložiti v to," se je mojster iz ljubljanske restavracije JB spomnil prve knjige. "Takrat sem si rekel, da je to prva in zadnja knjiga, ki sem jo naredil."

Potem pa je v njegovo življenje stopil publicist Noah Charney, Američan, ki se je priselil v Slovenijo, natančneje v Kamnik, od koder je tudi Bratovž.

"Poklical me je nekdo s čudnim naglasom, malce po ameriško je vlekel, in me prosil za intervju," je pojasnil Bratovž, "ugotovila sva, da sva oba iz Kamnika, in sva si rekla, da greva na pivo. Opravila sva tisti intervju, a nisem imel pojma, kdo sploh je. Nato sem ga poiskal na internetu in ugotovil, da je hud pisec. Pa sem ga povabil na še eno pivo in predlagal, da narediva knjigo."

Osnova vrhunske kuhinje so vrhunske sestavine

Tako se je pred dvema letoma začela porajati knjiga, ki je zdaj ugledala luč sveta. Nosi preprosto ime, Janez Bratovž, z njo pa se je kuharski mojster pravzaprav poklonil dobaviteljem sestavin, ki jih uporablja v svoji kuhinji. "Kuhati zna veliko ljudi, a tisto, kar je v kuhinji bistvenega pomena, so sestavine," je poudaril Bratovž.

Foto: Ana Kovač

V knjigi je zbral 20 ljudi, ki se vsak na svoj način ukvarjajo s pridelavo hrane - od urbanega čebelarja Gorazda Trušnovca do "mame" piranskega brancina Irene Fonda, od legendarnega zamejskega gostinca in kisarja Joška Sirka do Uroša Klinca, ki ob svoji gostilni v Brdih suši pršut.

Vsak od 20 izbranih pridelovalcev je tudi Bratovžev dobavitelj

Vsak od 20 izbranih pridelovalcev je tudi Bratovžev dobavitelj in vsaki sestavini, ki jo dobi od njih, je v knjigi posvetil dva recepta, tako jih je skupno 40. A Bratovževa nova knjiga ni le knjiga receptov, je tudi 20 zgodb o posameznikih, ki se trudijo pridelati karseda kakovostno hrano.

"Slovenijo sem spoznaval skozi oči mojstra, ki je zaljubljen vanjo"

Avtor teh zgodb je, kot omenjeno, Noah Charney. "Pisanje te knjige se je izkazalo za popoln način spoznavanja moje nove domovine," je dejal Američan v Sloveniji, "spoznaval sem jo skozi oči mojstra, ki je tako zelo zaljubljen v to deželo. Sam sem za nekatere kraje, ki smo jih obiskali, prvič slišal, primer je Jeruzalem, za katerega sem do zdaj mislil, da je le na Bližnjem vzhodu. Spoznal sem krasne ljudi, ki ljubijo svoje delo."

Ustvarjalci knjige: oblikovalec Žare Kerin, fotografinja Manca Jevšček, kuharski mojster Janez Bratovž in pisec Noah Charney. Manjka fotograf Matjaž Tančič, ki je trenutno na Kitajskem. Foto: Ana Kovač

Ob Bratovžu in Charneyju je po Sloveniji in zamejstvu potoval tudi znani slovenski fotograf Matjaž Tančič, ki je zgodbam v besedi dodal sliko, recepti pa so opremljeni s fotografijami Mance Jevšček.

Unikatne ročno poslikane naslovnice

Celostno podobo knjige je zasnoval priznani oblikovalec Žare Kerin, ki je, kot je pojasnil, želel knjigo narediti drugačno, izvirno in edinstveno. "Zagotovo v rokah še niste držali knjige, ki je od prve do zadnje platnice opremljena z isto pisavo in v le eni velikosti," je dejal, "druga stvar, ki te knjige naredi edinstvene, pa je naslovnica. Med 900 izvodi niti dve knjigi nimata enake naslovnice, vsaka je unikatna."

Naslovnice knjige so namreč ročno poslikane, kot so - po Kerinovih besedah - krožniki Janeza Bratovža.

