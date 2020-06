Z dobrodelnim nakupom briških vin na Dneve odprtih kleti v Brdih #video

Sodelujte na dobrodelni dražbi vin iz Goriških brd in s tem pomagajte briškim šolarjem in družini na hudi življenjski preizkušnji zaradi bolezni.

Pretekli meseci so bili težki tudi za vinarje, z zaprtjem gostinskih lokalov, hotelov in drugih turističnih objektov je prodaja vin močno upadla. Vinarji iz Goriških brd kljub temu optimistično zrejo v prihodnost in obiskovalce vabijo v svoje kleti. 20. in 21. junija, ko prihaja poletje in bodo dnevi najdaljši, bodo v Brdih tradicionalni Dnevi odprtih kleti, na katerih bo letos sodelovalo kar 27 vinarjev.

Sodelujte na dobrodelni dražbi vin

Čeprav so v svojem poslu močno občutili posledice koronakrize, želijo briški vinarji po svojih najboljših močeh pomagati tudi drugim. Tako so tudi letos, že tretje leto zapored, podarili svoja vina, ki jih zdaj na Siol.net ponujamo na dobrodelni dražbi.

Izkupiček dražbe bo namenjen šolskemu skladu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in družini na hudi življenjski preizkušnji zaradi bolezni hčerke. Donatorji boste lahko sami odločili, kateremu boste podarili svojo kupnino.

Kako sodelovati?

28 vinarjev, ki bodo sodelovali na Dnevih odprtih kleti, je doniralo po šest steklenic ali posebne polnitve svojih vin. Ponudba, ki jo oddate, velja za celoten komplet, pri čemer mora minimalni dvig cene znašati deset evrov.

Svojo ponudbo oddajte v spodnjem obrazcu, pri čemer navedite, za kateri komplet oziroma komplete se potegujete in znesek oziroma zneske, ki jih ponujate zanje. Vina, ki so na voljo na dražbi, si lahko ogledate pod obrazcem za dražbo:

Dražba bo trajala do 15. junija, ponudniki najvišjih zneskov boste ob vinu dobili tudi vstopnico za Dneve odprtih kleti.

Vina, ki so na voljo:

Bužinel: Elvis belo 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Pri Bužinelih imajo dolgo vinarsko tradicijo, saj je že leta 1964 nono Karlo s svojim vinom oskrboval kar nekaj gostiln v Ljubljani in Domžalah. Njihova vina, ki jih pridelujejo na desetih hektarjih posestva, se odlično dopolnjujejo z jedmi, ki jih ponujajo v domači gostilni. Elvis belo je zvrst chardonnaya, sauvignona in rebule, ki je fermentirala v inox sodih. Ima sveže, sadne vonjave, ki potujejo od banane do lahkih vonjev po travi, ki spominjajo na sauvignon. V ustih se čutijo toni mineralov, ki spominjajo na zemljo in okolje. Toplo, mehko in elegantno vino.

Čarga: Ta star rdeče 2015 (3 magnum, 1,5-litrske steklenice)

Izklicna cena za komplet: 100 evrov

Družinska kmetija Čarga obdeluje 15 hektarjev vinogradov, sami skrbijo za razvoj in napredek svoje vinske hiše in tako skrbno nadzorujejo pot grozdja do vrhunskega vina. Ta star rdeče je zvrst, v kateri se čudovito prepletata merlot in cabernet franc z najboljših leg kmetije Čarga. V hrastovih sodih skrbno donegovano vino je globoke rubinasto rdeče barve in intenzivnih arom zrelih sadežev, zelišč, sušenega grozdja, rozin, kakava in vanilje. Polno in elegantno telo dopolnjujejo mehki tanini in dolg kavnat pookus.

Danilo Mavrič: sivi pinot 2010, sivi pinot selekcija 2016 in sivi pinot 2018 (po dve steklenici vsakega)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Danilo Mavrič na družinski kmetiji obdeluje okoli šest hektarjev vinogradov. V teh pridela največ belega vina - rebule, sivega pinota, sauvignonassa, sauvignona in chardonnaya -, med rdečimi pa merlot in cabernet sauvignon. Njegova vina so pri razmerju cene in kakovosti med najboljšimi, sicer pa dejstvo, da dela dobro, kažejo tudi nagrade, ki jih dobiva. Nagrajena vina je med drugim ponudil tudi na dražbi: Mavričev komplet obsega sivi pinot 2018, sivi pinot 2016, ki nosi zlato medaljo Agra iz Gornje Radgone, in sivi pinot 2010, ki so mu na ocenjevanju Berlin Wine Trophy pripeli zlato medaljo.

Domenis: rebula 2018, sauvignon 2017, sauvignonasse 2018, refošk 2018, cabernet franc 2017 in merlot 2018 (po ena steklenica vsakega)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Kmetija Domenis v vasi Šlovrenc v osrčju Brd je večgeneracijska družinska kmetija, na kateri se z vinarstvom ukvarjajo od leta 1950. Slovijo po kakovostnih in vrhunskih vinih, znanih pod blagovno znamko Domenis, s katero še danes nadaljujejo družinsko vinarsko tradicijo. Za dražbo so donirali komplet rebule, sauvignona, sauvignonassa, refoška, cabernet franca in merlota. Vsa so suha in zrela vina z bogatim ekstraktom in okusom.

Edi Simčič: chardonnay 2016 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

V kleti Edi Simčič, ki je znano vinsko ime tudi zunaj meja Slovenije, so pridelali ta bogat, polnokrven chardonnay. Pri Simčičevih so prepričani, da je to sorta, ki pokaže, kaj zmore področje, in v njihovih vinogradih je razodela vpliv Mediterana in Alp. Vino je globoke zlatorumene barve in krepkega telesa, kot so chardonnayi iz novega sveta, a brez izdatne sadnosti. Tekstura je oljnata s prijetno težo na jeziku, okus je intenziven, pookus dolg. Njegov karakter je diskretnejši, iz zmerne klime, tipično briški, slan, slogovno prej podoben Pouilly-Fuisséju ali celo Meursaultu.

Erzetič: cabernet sauvignon Amfora 2016 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Grozdje, ki so ga ročno obrali v začetku oktobra, so stisnili po treh tednih maceracije. Vino je bilo najprej 18 mesecev negovano v delno novih barik sodih, nato pa je 12 mesecev zorelo v amfori. Rezultat je vino goste vijoličasto rubinaste barve in bogatega telesa. Na nosu je bogato in izrazito sadno, okus je odločen, z bogastvom zrelih taninov, pookus dolg in prepričljiv. Ta cabernet sauvignon priporočajo k mesnim jedem, predvsem k začinjenim divjačinskim omakam, ragujem in golažem, k telečjim in svinjskim kračam, bograču in pečenkam, k mesu na žaru, burgerjem, jagnjetini in kozličkom, pa tudi zrelim sirom.

Iaquin: Dolan 2017 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Klet in znamka Iaquin sta plod večletnega ustvarjanja Uroša Jakončiča, zagnanega vinarja iz Vipolž na robu Goriških brd. Samosvoj vinar pravi, da se večina dela res opravi v vinogradu, toda v tistem ščepcu, ki ga predstavlja klet, pride na plan vinarjeva nota. Ali filozofija, če hočete. Poleg avtohtone briške rebule prideluje tudi chardonnay, malvazijo, merlot in cabernet sauvignon ter Urošu najljubši sauvignonasse. Prav to vino, ki ga polni pod imenom Dolan, je podaril tudi za dražbo. Vino je živahno rumene barve z zlatimi odtenki, na nosu nas pozdravi svežina agrumov, ki jo hitro dopolnijo zaznave travniških zelišč. Okus je izrazit, s prijetno zaznavno kislino, ki se hitro umiri in da prostor mineralnosti.

Jožko Mavrič: Kaj to? 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Jožko Mavrič, ki ima klet v Šlovrencu, je za dražbo doniral steklenice svojega Kaj to?. Gre za vino, ki je bilo nekoč znano kot tokaj, zdaj ga večinoma poimenujejo kot sauvignonasse ali zeleni sauvignon, Jožko Mavrič pa mu je dal duhovito ime iz anagrama nekdanjega, izvirnega poimenovanja te sorte.

Klet Brda: merlot Bagueri 2015 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Klet Brda je največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin. Združuje 400 briških vinogradniških družin, ki že več kot pol stoletja soustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva. Na dražbi ponujajo merlot iz linije Bagueri, vino temne žametno rubinaste barve. Aroma je poudarjena, po črnem ribezu, slivovi marmeladi, kakavu, čokoladi in meti. Po okusu je mehko, zaznamo prijetne note zrelega jagodičja in slive, nato značilen priokus črne čokolade. Ima močno strukturo s prijetno svežino ter prijetno dolg in topel odhod. Priporočajo ga k divjačini, rdečemu mesu v vseh oblikah (pečeno, na žaru ali suho), k zrelemu, rahlo pikantnemu ovčjemu siru in temni čokoladi.

Kristalvin: sauvignonasse 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Kristalvin, klet družine Kristančič iz Višnjevika, ima že več kot dvesto let dolgo tradicijo. V kleti imajo sod z vklesano letnico 1808, na približno sto let starem sodu pa je zapis, ki priča, da so iz teh krajev vozili vino tudi na soško fronto, ki je potekala le nekaj kilometrov stran. Za dražbo so donirali sauvignonasse, vino rumene barve z zlatimi odtenki. Cvetica je dozorela, rahlo medena, po poljskem cvetju, bezgu in mandlju. Ko se odpre, se pokažejo še lepe sortne, zeliščne note. Vino je suho in nižjih kislin, v ustih zaznamo mineralno svežino, polno telo z bogatimi aromami in dolg pookus po mandljih.

Marjan Simčič: sauvignon vert 2019 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Vinogradniška zgodovina družine Simčič sega v devetnajsto stoletje, zdajšnji glava družine Marjan pa je trenutno verjetno najbolj mednarodno prepoznaven briški vinar. Njegova vina obsegajo tri linije, za dražbo je doniral steklenice iz klasične linije. Gre za skrbno pridelana, a ne preveč zahtevna vina iz mlajših vinogradov. Niso povsem klasično sveža, temveč imajo eleganco in kompleksno polnost telesa. Z letnikom 2019 so Simčičevi svoj sauvignonasse (botanično ime) preimenovali v sauvignon vert, izvirno ime te sorte. Pozna trgatev izjemno zdravega in dozorelega grozdja vinu daje ob mineralni svežini ekstremno polno telo, z bogatimi aromami in dolgim pookusom.

Marko Sirk: Sivi pinot 2016 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Na briški opoki uspevajo vinogradi z našim bogastvom, vinsko trto, poudarja Marko Sirk, ki iz sadu te trte vsako leto pridela vrhunsko vino. Iz kleti kmetije Sirk v Biljani so za dražbo donirali svoj sivi pinot, vino zlato rumene barve z rahlimi bakrenimi odsevi. Vonj spominja na zelo zrelo sadje, sadne krhlje, sušeno tropsko sadje, grenivko, suho cvetje, mandlje in začimbe, v ustih se te arome lepo nadaljujejo. Izstopata mehkoba in prijetna mineralnost, ki z vsemi preostalimi elementi dajeta polno, usklajeno elegantno in harmonično vino.

Mavrič: malvazija 2016 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Na tokratni dobrodelni dražbi in Dnevih odprtih kleti sodelujejo kar tri kleti, ki nosijo priimek Mavrič. Na kmetiji Mavrič v Šlovrencu imajo okoli deset hektarjev vinogradov, za katere skrbijo tri generacije, v njih pa rastejo trte rebule, sauvignonassa, malvazije, sivega pinota, modrega pinota, merlota in cabernet sauvignona. Za dražbo so donirali malvazijo, vino, ki ga morda bolje poznamo iz Istre, a v Brdih dobi prav posebne karakteristike. V vonju in okusu čutimo tipično staro briško malvazijo, poudarjajo Mavričevi iz Šlovrenca.

Mulit: Mulit rdeče 2017 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Boleslav Prinčič je v svojih vinogradih zasadil inovativne sorte, kot sta syrah in viognier, ki jih je skupaj s tradicionalnimi sortami vpel v briško rdečo in belo zvrst Mulit. Zdaj Boleslav skupaj s sinovoma nadaljuje začeto delo, z Mulitom izražajo sodobno, fino zvrst belega in rdečega vina s pečatom Goriških brd. Rdeča zvrst Mulit je globoke rubinaste barve z nekaj škrlatnimi odtenki, cvetica je intenzivnejša in mladostna, v ustih je vino suho, z višjo mero kislin, ki vino ohranjajo živahno, in krepkejšega telesa. Taninov ni malo, a so zreli, gibki in dajejo vinu potrebno strukturo. Pookus je dolg, jasen, čist, vino pa spada med predstavnike elegantnega briškega sloga.

Mužič: sauvignon (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Kmetija Mužič leži v gričevnatih Goriških brdih na gričku z zaselkom Jordano. Pri predelavi grozdja s krajšo maceracijo želijo po čim bolj naravni poti obdržati sadnost arom in čistih okusov. Njihov sauvignon navduši že pri približevanju kozarca k nosu, saj iz njega prihajajo vonjave, ki se prepletajo med cvetovi bezga, sveže marelice, muškata, breskve in tropskih sadežev. V ustih se ta linija nadaljuje, začutimo mineralnost in živahno svežino, ki kar traja in traja. Priporočajo ga k jedem z bogatejšo aromo.

Peršolja: rebula Orange 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Na vinarski kmetiji Peršolja iz Kozane si pri obiranju grozdja vzamejo čas, v kleti pa podpirajo naravno odraščanje mošta v vino. Za dražbo so izbrali rebulo Orange, ki jo najprej macerirajo 12 dni, nato pa pol leta zori v barik sodih. Vino ima čudovito sadno aromo in poudarjeno zlato barvo, ki je izražena zaradi podaljšane maceracije. Dodaten pridih okusu doda zorenje v barik sodih. Suho, pa vseeno sveže, sadno vino z majhnim dodatkom kompleksne lesene note.

Pintar: Christian's white 2019 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Vino Christian's White so na posestvu Pintar v briški vasici Brestje pridelali iz najkakovostnejših grozdov chardonnaya, potrganih v 25 let starem vinogradu, ki je eden od najvišje ležečih v Brdih. Grozdni selekciji in maceraciji je sledilo počasno naravno fermentiranje, temu pa zorenje v jeklenih cisternah. Visoka izraženost sortnih karakteristik ter bogat, harmoničen in suh okus dajejo vinu Christian's White veliko možnosti kombiniranja v kulinariki.

Prinčič: sivi pinot Aurei 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Tomaž Prinčič je ime Aurei nadel svoji liniji oranžnih vin. Aurei je v nekaterih prevodih latinski izraz za oranžno-jantarne odtenke, ki jih iščemo tudi v oranžnem vinu. Rimljani so tako poimenovali zlate kovance, s katerimi so trgovali. Povezujemo jih z intenzivno zlato oranžno barvo vina, hkrati pa nas zlati kovanci spominjajo na polnost okusa, ki ga dosegajo oranžna vina. Vina v tej liniji so pridelana po posebnem postopku - najprej je vino nekaj časa v stiku z grozdno kožico, nato pa zori v 500-litrskih hrastovih sodih. S tem procesom vino pridobi bogatost v okusu in aromi.

Pulec: rumena rebula 2018 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Kmetija Pulec stoji na obrobju Brd v vasici Plešivo, tik ob meji, kjer se valujoči griči začnejo spuščati v furlansko ravnino. V teh idealnih pogojih za rast vinske trte se družina Pulec že več generacij ukvarja s pridelavo vrhunskih vin. Njihova rebula je vino slamnato rumene barve z zelenkastimi odsevi, ki mu harmonija kislin daje svežino in pitnost. Na nosu je vonj saden, prepleta se s cvetnimi aromami. Svojo rebulo priporočajo kot aperitiv, k predjedem, odlična je v kombinaciji z ribjimi jedmi.

Reja: rebula Rakac 2011 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Družinska kmetija Reja ali, kot ji pravijo domačini, družina Sršen, je situirana v Kozani, v samem centru Goriških brd. Osnovni dejavnosti njihove kmetije sta vinogradništvo in enologija. Njihova vina, ki zorijo v nerjavečih jeklenih sodih, so sveža in primerna za aperitiv ali v kombinaciji z lahkimi jedmi. Vina Reja, ki zorijo v lesenih sodih, pa so polna arome in okusa ter se odlično prilegajo mesnim ali začinjenim jedem. Rakac v briškem narečju pomeni akacija, ta rebula pa eno leto zori v akacijevem sodu. Njena svežina je obarvana z mineralnostjo in zelišči, okus po koščičastem sadju s pridihom piškotov in medu pa daje aromi izrazito nežnost.

Ronk: chardonnay Selectus 2016 (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Selectus je najvišja linija vin s kmetije Ronk v Vipolžah, ki jo napolnijo le ob najboljših letnikih. Grozdje za to linijo izbirajo iz najboljših vinogradov, vino pa zori v hrastovih sodih. Nato ga vsaj leto dni pustijo zoreti v steklenici, da se stabilizira in postane harmonično, šele nato ga pošljejo na trg. Chardonnay Selectus je izjemno prijetno belo vino, ki bo z leti še pridobilo uglajenost. Omogoča širok izbor kombinacij s hrano, najbolje se bo spojil z ribjimi jedmi (surovimi ali pečenimi), z belim mesom (piščancem, jagnjetino, svinjino) ali s testeninami z zeliščnimi omakami.

Sosolič: Virus 3 in Virus 5 (po 3 steklenice vsakega)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Kmetijo Sosolič na Zalem Bregu je leta 1991 od očeta Izidorja prevzel mladi gospodar Dominik, ki se kot prvi v družini z vinogradništvom tudi profesionalno ukvarja. Pridelujejo bela in rdeča vina ter penino. Virus 3 je zvrst cabernet sauvignona, merlota in refoška, grozdje je iz starih in izbranih vinogradov. Vino je macerirano in vsaj dve leti zori v sodih. Virus 5 je zvrst rebule, tokaja, sauvignona in chardonnaya. Rebulo en mesec macerirajo, preostale sorte fermentirajo v sodih. Tako dobijo vino, ki je po okusu in vonju macerirano, obenem pa ima svežino in sadnost.

Ščurek: Stara brajda belo (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Klet Ščurek, ki jo vodi Stojan Ščurek, pri tem pa mu pomaga pet sinov, je ena najbolj znanih v Brdih. Zvesti so svežim, a polnim vinom, paradni konji kleti pa so zvrsti UP, Kontra ter rdeča in bela Stara brajda. Bela Stara brajda je zvrst 60 odstotkov rebule ter manjših deležev pikolita, pike, glere, tržarke in malvazije. Je slamnato rumene barve z zlatorumenimi odtenki, nežnega vonja po zrelem sadju, lesu in suhem cvetju ter polnega okusa s prijetno svežino in dolgim pookusom. Priporočajo jo k začinjenim ribjim jedem, belemu mesu in mlademu siru.

Štekar: Filip rdeče (3-litrska steklenica)

Izklicna cena za steklenico: 100 evrov

Začetnik vinarstva pri Štekarjevih v vasici Snežatno je bil praded Emil, od njega se je negovanja trte in kletarjenja naučil sin Roman, ki je tudi prevzel kmetijo in je poleg vinarstva začel s turizmom in prenočišči. Zdaj na kmetiji gospodari Jure, ki je klet prevzel leta 2012. Filip rdeče, ki nosi ime Juretovega prvorojenca, je zvrst merlota in cabernet franca. Na nosu je sadno, po češnji in slivi, malenkost pikantno, zaznati je mogoče sledove vanilje. V ustih je suho in sadno, tanini so zmehčani in lepo vgrajeni. Vino srednjega telesa ima saden in rahlo pikanten odhod.

Šibau: rebula (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Dušica Šibav iz kleti Šibau v Fojani je pridelala rebulo zlato rumene barve s cvetico, ki spominja na grenivko in zrelo jabolko. Je srednje intenzivnega okusa, v pookusu spominja na akacijev med, ki se skupaj z zmerno kislino povezuje v prijetno sveže in harmonično vino. Ta rebula je primerna tako za aperitiv kot za preproste hladne in tople predjedi, ribe in belo meso.

Šibav: Tajo (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Vsa vina Danjele Šibav s kmetije v Neblem veljajo za butično proizvodnjo, saj stremi k najboljši kakovosti grozdja v vinogradu, ki jo ohranja vse do steklenice. Tajo je Danjelino poimenovanje nekdanjega tokaja, ki zdaj nosi ime sauvignonasse ali zeleni sauvignon. Je zlato rumene barve z zelenim odtenkom, na nosu spominja na belo breskev, mandlje, zelišča, poljsko cvetje in prezrelo sadje. V ustih je vino sveže in suho, zaznamo predvsem breskev in mandlje. Tajo je elegantno in uravnoteženo vino z prijetnim zeliščnim pookusom.

Zalatel: Čisto rdeče (6 steklenic)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Ob najboljših letnikih v kleti Zalatel pridelajo Čisto rdeče, zvrst cabernet sauvignona, cabernet franca in merlota. Vino je intenzivne rubinaste barve, cvetica je sadna s pridihom usnja in črnila, v ustih je razkošno, žametno, še vedno tanično, toda pred njim so še mnoga leta, saj mu dolgoživost poleg čreslovin zagotavlja tudi kislina. Pookus je prijeten, čist, izrazito saden s prevlado drobnih gozdnih sadežev in ribeza. Čisto rdeče kliče po krepki hrani, pečenkah s praženim krompirjem, divjačinskih jedeh, odojku na žaru, zrelih polnomastnih kravjih in ovčjih sirih, ne ustraši pa se niti torte sacher ali čokoladnih mafinov.

Zanut: rebula 2018, sivi pinot 2017, Zakaj 2016, cabernet sauvignon 2016, merlot 2016 in sauvignon 2016 (po ena steklenica vsakega)

Izklicna cena za komplet: 80 evrov

Vinar Borut Kocijančič je tretja generacija Zanutovih, ki prideluje vina. Z velikim entuziazmom kreira avtorska vina z močnim teritorialnim pečatom in izrazito sortnostjo. Zavezan je sonaravnemu kmetovanju in uporabi naravnih kvasovk pri fermentaciji. Njegova vina zorijo dlje časa, na trg pa pridejo, ko so v svojem polnem razcvetu. Za dražbo je doniral degustacijski paket svoje klasične linije in mu primaknil še sauvignon iz premium linije.