Tako lahko v samo 15 minutah presenetite svojo boljšo polovico #video

Že veste, s čim boste za valentinovo razveselili svojo boljšo polovico? Kaj pa če bi letos v akcijo stopili moški in svoji dragi pripravili kakšno dobro sladico? Saj veste, ljubezen gre skozi želodec. Slastno in zelo enostavno sladico, ki ji bo kos še tako neizkušen kuhar, je pripravil Blaž Mikuljan, sicer del kuharskega para, ki ustvarja pod imenom Midva kuhava.

Tjaša Vede in Blaž Miklujan sta marsikomu bolj znana pod imenom Midva kuhava. Na njuni spletni strani Midvakuhava.si se je v petih letih njunega ustvarjanja v kuhinji nabralo že več kot 600 receptov. Med Slovenci je daleč najbolj priljubljena božična jogurtova torta, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Vsi so jo pekli in delali, pa v bistvu ne tisto leto, ampak leto po tem in še zdaj okoli božiča. Vsi ji pravijo božična torta in vsi vedo, za katero torto gre," pripoveduje Tjaša.

Enostavna sladica, ki ji bo kos še tako neizkušen kuhar

Čeprav je priprava sladic običajno Tjašina naloga, pa je tokrat v akcijo stopil Blaž. Pripravil je posladek, ki vam vzame dobrih 15 minut, zanj pa potrebujete samo pet sestavin: zdrobljene piškote, jagode, sladko smetano, maskarpone in čokoladni namaz. "Postopek je čisto preprost. Začnemo z dvema žlicama zdrobljenih piškotov," pojasnjuje Blaž.

To je enostavna sladica, ki ji bo kos še tako neizkušen kuhar. Foto: Planet TV

Sledi ena žlica jagodnega pireja. Tega naredite tako, da sveže ali zamrznjene jagode položite v kozico, jih segrejete nad ognjem, da se zmehčajo, jih spasirate in po želji sladkate. Nato je na vrsti krema, ki jo Blaž naredi iz 250 gramov stepene sladke smetane in ravno toliko maskarponeja.

Blaž in Tjaša nikoli ne kuhata skupaj

Za večjo sladkost doda še dve žlici čokoladnega namaza, za lepši vizualni učinek kremo v kozarčke spravi s tako imenovano dresirno vrečko. Zdaj manjka samo še sladka dekoracija. "Po vrhu potresemo piškotne drobtine in na koncu dodamo še jagodo," pojasnjuje Blaž. Okrasitev v obliki srca, sladici doda še poseben čar.

Čeprav sta par že dolgih 15 let, poznata se še iz srednje šole, Blaž in Tjaša nikoli ne kuhata skupaj. Ker imata zelo različne pristope, lahko v kuhinji naenkrat ustvarja samo eden. "Jaz imam rada ustvarjalni nered, da povsod vse leži, njemu gre pa to zelo na živce," še doda Tjaša.