V Singapurju prvič postregli v laboratoriju ustvarjeno meso

Ameriški startup Eat Just je v začetku meseca potrdil, da so njihov izdelek odobrili za prodajo v Singapurju. S tem je postal prva država na svetu, ki dovoli prodajo mesa, ustvarjenega brez trpljenja živali.

Restavracija 1880 je prva začela sodelovati s podjetjem in je danes svojim gostom prvič ponudila laboratorijsko ustvarjeno meso, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA. Na premierno pogostitev so povabili mlade, stare med 14 in 18 let, ki so v preteklosti pokazali svojo zavezanost reševanju planeta.

Ustanovitelj restavracije Marc Nicholson je prepričan, da je ta izdelek revolucionaren korak za reševanje podnebnih sprememb.

Poraba mesa naj bi se v prihajajočih letih še krepila. Reja živali in mesnopredelovalna industrija imata velik vpliv na okolje. V laboratoriju ustvarjeno meso bi lahko predstavljalo okolju prijazno alternativo. Glede bojazni o previsokih ceni je startup zagotovil, da so napredovali pri proizvodnji in s tem znižali stroške.