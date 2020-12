Skrivnost popolno pečenega piščanca s krompirjem

Pravega družinskega praznovanja si preprosto ne znamo pričarati brez celega piščanca, hrustljavo zapečenega v pečici. To bi morala biti skrivnost vsake prave gospodinje. A kje začeti, da bo rezultat tak, kot smo si zamislili? Kako ga začiniti, pri kateri temperaturi naj se peče, ga je treba že kak dan prej marinirati? Kako ga speči, da ne bo popolnoma izsušen, a hkrati dobro preprečen? Ga je treba med peko pokriti ali ne?

Vemo samo to, da mora biti meso na koncu mehko in sočno, kožica pa hrustljava in lepe zlatorjave barve. Na srečo smo še pravi čas našli preprost recept, ki ga bomo lahko preizkusili med prihajajočimi prazniki.

V receptu, ki nam ga je zaupal znani kulinarični bloger Sašo Šketa, imamo od 1,7- do 2-kilogramskega piščanca. Pečemo ga 20 minut za vsakega pol kilograma teže.

Klasika na preprost način

Kot pravi Sašo Šketa: "Popolno pečen piščanec je preprosta zadeva. Za začetek potrebujemo dobrega, svežega piščanca." Po pravilih naj bi na eno osebo računali približno četrtino kilograma mesa, kar pomeni, da izberemo temu primerno velikega piščanca.

Sašo Šketa svetuje: Piščanca pred peko ogrejemo na sobno temperaturo, to pomeni, da ga pustimo stati pol ure po tem, ko ga vzamemo iz hladilnika. Pomembno je tudi, da površino mesa osušimo s papirnato brisačko, preden ga natremo z začimbami.

V pekaču se bo nabrala precejšnja količina soka od piščanca in zelenjave. Ko je piščanec pečen in preden zelenjavo vrnemo nazaj v pečico, lahko ta sok odlijemo, precedimo in ga v ponvi zreduciramo in dodamo malo masla. Tako bomo dobili odlično in zelo okusno omako za meso in zelenjavo.

Mešanica za perutnino obogati okus, vonj in videz pripravljenega mesa. Vsebuje sol, mleti beli poper, sladko papriko, mleti česen, majaron in rožmarin. Ker vsebuje sol, jo dodajamo samo toliko, kolikor želimo, da je jed slana. V meso jo vtremo pred pečenjem. Vsebina vrečke zadostuje za začinjanje dveh srednje velikih piščancev. Mešanica začimb in zelenjave za krompir je primerna za pripravo pečenega krompirja v pečici ali na žaru. Vsebuje sol, rožmarin, sladko papriko, črni poper in česen. Mešanico dodamo na olupljen krompir, v pečici dodamo mešanico zelišč po 30 minutah peke. Tako začinjen krompir ni več samo krompir, ampak prava poslastica. 💚 PREGLEJTE VSE MEŠANICE ZAČIMB MAESTRO 💚 PREVERITE ŠE DRUGE RECEPTE

Pečen piščanec s krompirjem

S klasiko vsake pojedine razvajajte svoje družinske člane – ob nedeljah ali praznikih.

Sestavine za 4 osebe:

750 g krompirja

2 večja korenja

2 žlici olivnega olja

20 g mešanice začimb in zelenjave za krompir Maestro

cel piščanec (1,7 – 2 kg)

70 g masla

30 g mešanice začimb za perutnino Maestro

1 čebula

1 glava česna

1 limona

Priprava (čas priprave: 110 minut)

Pečico segrejemo na 220 °C in pripravimo pekač primerne velikosti za našega piščanca. Krompir in korenje olupimo ter ju narežemo na večje kose.

Na pripravljen pekač vlijemo dve žlici olivnega olja in dodamo 20 g mešanice začimb za krompir in zelenjavo Maestro. Zdaj v pekač dodamo narezan krompir in korenje ter dobro premešamo. V pekač dodamo še olupljeno čebulo, narezano na četrtine, in neolupljeno česnovo glavo, prerezano po širini na pol. Česnovo glavo postavimo s prerezanim delom obrnjeno navzdol.

Piščanca vzamemo iz hladilnika 30 minut pred peko in ga osušimo s papirnato brisačko. S hrbtno stranjo jedilne žlice zrahljamo kožo pri vratu in potisnemo žlico vzdolž celih prsi. Tako ločimo kožo od mesa in ustvarimo žep za začimbe. To storimo previdno, da ne strgamo kože. Maslo stopimo in mu primešamo mešanico začimb za perutnino Maestro.

Z začinjenim maslom premažemo celega piščanca, notranjost piščanca in na koncu ga vlijemo še pod kožo na prsni strani. Piščanca prestavimo na posteljico iz krompirja in zelenjave. V notranjost piščanca postavimo preostalo polovico česnove glave in polovico limone, ki smo ji odstranili peške. Zdaj zložimo perutke piščanca pod hrbet in z vrvico zvežemo krače. Preostalo polovico limone pokapamo po piščancu in krompirju.

Piščanca prestavimo v segreto pečico na 220 °C in ga pečemo 10 minut. Nato zmanjšamo temperaturo na 180 °C in ga pečemo še 75 minut. Piščanca pečemo 20 minut za vsakega pol kilograma teže oziroma ko središčna temperatura doseže 75 °C.

Med peko piščanca dvakrat prelijemo s sokom, ki se je nabral na dnu pekača. To storimo po pol ure peke in po eni uri peke. Po eni uri peke piščanca premažemo še z žlico olivnega olja, da se v zadnjih 15 minutah hrustljavo zapeče skorjica. Pečen piščanec odstranimo iz pekača na rezalno desko ali servirni krožnik in ga pred razrezom pustimo počivati 10 minut.

Zdaj dvignemo temperaturo pečice na 220 °C in vklopimo žar. Krompir in korenje vrnemo v pečico za 10 minut, da se hrustljavo zapečeta. Vse skupaj prestavimo na servirni krožnik in prelijemo s sokom, ki se je nabral na dnu pekača.