Spopad začimb: Brez katere začimbe si ne predstavljate svoje kuhinje?

Začinite svoj dan

Ljudje se vedno bolj zavedamo skrivne moči začimb, ki so bile včasih vredne več kot suho zlato. Z njimi so trgovali in jih uporabljali tudi za konzerviranje hrane, danes pa z njimi ustvarjamo bogate in nepozabne okuse. Začimbe so neprecenljiva pomoč v vsaki kuhinji in skrivnost, ki tudi kuharja začetnika spremeni v pravega mojstra. Uporaba samostojnih začimb je vedno bolj priljubljena.

Trendi porabe začimb se stalno spreminjajo. Kot zanimivost: uporaba paprike malce pada, raste pa uporaba bolj eksotičnih začimb, kot so kurkuma, čiliji in gorčična semena.

Ščepec navdiha za vsakega kuharja

Vsak od nas kdaj pa kdaj potrebuje ščepec navdiha, zato ponujamo nekaj namigov, katere začimbe lahko uporabimo za določene jedi.

H goveji juhi se podajo drobnjak, muškatni oreh, črni poper in peteršilj, kremnim juham pa bomo glede na okus dodali koromač, drobnjak, majaron, muškatni oreh, curry ali beli poper. Pri enolončnicah je izbira skoraj neskončna – od vseh dišavnic, kumine, muškatnega oreha, sušenega paradižnika, paprik, česna in popra do različnih mešanic začimb. Zelenjavne juhe obožujejo dišavnice, še posebej luštrek in drobnjak ter popre in česen. Krompir bo še boljši, če ga začinimo z drobnjakom, koprom, sladko papriko, majaronom ali rožmarinom, lahko pa ga potresemo z mešanico začimb prav za pečen krompir.

Začimbe iz linije paprik jedem dodajo značilen okus in prepoznavno rdečo barvo, različni popri jedi obogatijo in jim dodajo polnost ter ravnotežje, če pa želimo jedem dati svež in aromatičen okus mediterana, potem so sušena ali sveža zelišča oziroma dišavnice najboljša izbira, saj bodo dvignile kakovost vsake jedi in tudi naše razpoloženje.

Kdaj dodati določeno začimbo?

Večina začimb se jedem dodaja na začetku kuhanja, saj s tem pride njihov učinek bolj do izraza. Tako vse začimbe, ki so v večjih kosih ali koreninah – poper, ingver, klinčki in podobno, dodamo v jed že zgodaj. Pazimo le pri popru: pri daljšem kuhanju ga vseeno dodajajmo v jed nekoliko kasneje, ker lahko sicer izgubi precej okusa.

Nežne listnate dišavnice in zelišča kot so peteršilj, poprova meta, bazilika, šetraj, majaron, timijan, dodajamo čisto na koncu, približno 10 minut pred koncem kuhanja, da jih ne razkuhamo, saj pri segrevanju hitro oddajo eterična olja, ta pa želimo v jedi ohraniti. Nekoliko manj občutljiva zelišča, kot so rožmarin, lovor, žajbelj in origano pa lahko dodamo tudi na začetku kuhanja, saj krepka zelišča pri kuhanju aromo oddajajo le polagoma.

Solatnim prelivom, sadju ali sadnim sokovom dodamo začimbe in zelišča nekaj ur pred postrežbo, saj s tem omogočimo okusom, da se skladno premešajo.

Četrtina čajne žličke za štiri porcije Foto: Getty Images Kaj pa količine? Vsak kuhar jih dodaja po svojem okusu, sicer pa velja pomembno pravilo: začnemo z merico za četrtino čajne žličke začimbe za štiri servirne porcije – približno za pol kilograma mesa ali dve skodelici omake ali juhe. Za začimbe kot sta kajenski poper in česen zmanjšamo začetno merico na 1/8 čajne žličke, nato prilagajamo po potrebi.

Jesenski recepti, ki jih moramo preizkusiti

Jabolčna torta z mandlji (cimet in klinčki)

Sestavine za torto premera 24 cm:

Krhko testo:



75 g masla sobne temperature

75 g sladkorja v prahu

1 rumenjak

ščepec sode bikarbone Dolcela

1 vaniljev sladkor Dolcela

1 jedilna žlica zdrobljenega lana Natura

Nadev:

500 ml belega vina

75 g sladkorja

žlica javorovega sirupa

1,5 pudinga Dolcela, vanilja bourbon

500 g jabolk (po možnosti sorte kosmač)

cimet Maestro

limonina lupinica

nekaj klinčkov Maestro

Okrasitev:

200 ml sladke smetane

pest mandljevih rezin

Priprava:

TESTO: Sestavine za testo damo v posodo in z rokami zgnetemo v krhko testo. Medtem ko počiva, se lotimo nadeva.

NADEV: V vinu, začimbah in sladkorju skuhamo očiščena ter olupljena jabolka, narezana na 4 dele. Ne kuhamo preveč, da se jabolka ne razkuhajo. Jabolka precedimo, v preostalo tekočino pa vmešamo 1,5 vrečke pudinga in ga skuhamo. Začimbe prej odstranimo.

TORTA: Testo za pito nadevamo v namaščen model premera od 22 do 24 cm. Iz testa naredimo tudi rob. Na testo položimo peki papir ter nanj do vrha natresemo suh fižol ali katero drugo stročnico. S tem pečemo v ventilacijski pečici na 170 °C približno 10 minut, ravno toliko, da se testo malo zapeče. Potem odstranimo peki papir s fižolom ter na testo zložimo jabolka. Preko njih prelijemo skuhan puding ter postavimo nazaj v pečico za 45 minut na 180 °C brez ventilacije.

Ko je torta pečena, jo ohladimo – najbolje čez noč.

Naslednji dan torto vzamemo iz modela in jo okrasimo s stepeno smetano in mandljevimi rezinami, ki jih prej popečemo na ponvici. Zraven priporočamo vaniljev sladoled.

NASVET: Suh fižol (ali kakšna druga stročnica), ki ga natresemo na papir za peko, preprečuje, da bi se testo napihnilo in rob sesedel.

Zapečeni pirini svaljki z ragujem iz mletega mesa

Sestavine za 4 osebe:

Priprava:

Mleto meso nekaj minut pražimo na olju, dodamo paradižnik in začimbe. V eno od pločevink nalijemo vodo in jo prilijemo mesu, zavremo in nežno kuhamo 20 minut, solimo in popramo.

Ko je govedina skoraj kuhana, v rahlo osoljeni vodi skuhamo pirine svaljke. Odcedimo jih in zmešamo z ragujem. Pretresemo v pekač, obložimo s kroglicami mocarele in postavimo pod razgret žar v pečici za nekaj minut, da se jed zlato zapeče in zabrbota.

Ombolo s čebulno omako in kruhovimi cmoki (rožmarin)

Sestavine za 4 osebe:

kruhovih cmokov Žito

kruhovih cmokov Žito 4 svinjske kotlete brez kosti

6 čebul

5 dl sladke smetane

3 dl jušne osnove Podravka

1 čajna žlička rožmarina Maestro

3 jedilne žlice svinjske masti

sol

poper Maestro

Priprava:

Čebulo olupimo in celo spečemo na peki papirju v pečici pri 160 °C. Pečemo jo približno 1 uro oziroma toliko časa, da se lepo zapeče.

Pečeno čebulo stresemo v kozico, solimo in popramo ter zalijemo s smetano in jušno osnovo. Zavremo in kuhamo počasi še 15 minut. Spasiramo s paličnim mešalnikom, dodamo rožmarin in še enkrat zavremo. Odstavimo in precedimo.

Na olju popečemo meso in ga damo v omako za 15 minut.

Cmoke skuhamo in opečemo na svinjski masti do zlatorjave barve. Vse skupaj postrežemo.