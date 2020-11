Začimbe tedna: spoznajte tri zmagovalke, ki so vas popolnoma prepričale

Največ bralcev, kar petina, vas je za najljubšo začimbo izbrala eksotično kurkumo, drugo mesto je zasedel ingver, bronasto medaljo pa si je prislužil slastni cimet, tradicionalna "zimska" začimba. Vse tri zmagovalne začimbe spadajo med eksotične okuse, ki očitno osvajajo srca slovenskih kuharic in kuharjev.

Jeseni, ko že malce diši po zimi, se priležejo topli napitki močnih okusov, kot so vroča čokolada, kuhano vino, sadni in ingverjevi čaji. Vedno več ljudi pa prisega tudi na bolj eksotične napitke, kamor spada tudi kurkumin mlečni napitek s svojo očarljivo živo rumeno barvo, poln blagodejnih sestavin, ki nas spravijo v dobro voljo, nas prebudijo in nas v mislih popeljejo v daljne kraje.

Predstavljamo recept za preprost, a slasten napitek, v katerem so združene vse tri zmagovalne začimbe: cimet, kurkuma in ingver. Prepustite se mističnim okusom orientalskih dežel.

Zlati napitek s kurkumo, ingverjem in cimetom

Sestavine za štiri skodelice:

Foto: Getty Images

pol čajne žličke mlete kurkume Maestro

pol čajne žličke mletega ingverja Maestro

pol čajne žličke mletega cimeta Maestro

ščepec črnega popra Maestro

čajna žlička javorovega sirupa ali katerega drugega naravnega sladila, lahko tudi medu

Priprava:

V majhni kozici na srednjem ognju med mešanjem pogrejemo vse sestavine, da se gladko povežejo med seboj.

Če imamo raje bolj blage okuse, zmanjšamo količino začimb, za ljubitelje pikantnih okusov pa priporočamo še ščepec čilija. Ta napitek nas pogreje in nam vlije energijo za naporen jesenski dan. Nekateri ga uživajo tudi namesto kave, s svojo zlato barvo pa bo prava paša za oči.

1. mesto: začimba, o kateri govorijo vsi

Foto: Thinkstock Kurkuma je značilno rumena začimba z Daljnega vzhoda, ki se uporablja v številnih azijskih jedeh. Malce grenka, izjemno aromatična kurkuma je po okusu podobna mešanici ingverja in pomaranče in je ključna sestavina curryja.

Z njo začinimo in obarvamo riž, perutnino in drugo meso, gorčico, slaščice, ribe, ostre in svetle omake ter omlete. Evropejci jo poznamo tudi kot "rumeno korenino", Kitajci pa jo imenujejo "rumeni ingver". Je pomembna začimba v Indiji, kjer se uporablja za začinjanje in obarvanje številnih jedi. Poleg tega jo uporabljajo v kozmetiki, ajurvedski medicini in religioznih ceremonijah.

2. mesto: znanilka zime, bolj cenjena od zlata

Foto: Siol.net Cimet je sladka začimba, ki jo uporabljamo predvsem pri pripravi sladkih in sadnih jedi. S celim cimetom odišavimo in začinimo kompote, mlečne pijače in kuhano vino, mletega pa dodajamo v pecivo ter različne mlečne in močnate jedi. Uporabljamo ga tudi za posip sadnih cmokov. Cimetove palčke dodajamo vročim napitkom – kavi, kuhanemu vinu in vroči čokoladi za boljšo aromo.

Za deželo najboljšega cimeta še danes velja Šrilanka. Že v starem Egiptu so ga uporabljali v zdravilne namene, pa tudi za aromo pijačam, ker naj bi pomagal pri uničevanju mikrobov v vodi. Uporabljali so ga tudi za balzamiranje, v starem svetu pa je bil cimet cenjen bolj kot zlato. Pospešuje prebavo in preprečuje napenjanje.

Sestavine za štiri osebe:

Foto: Getty Images vlečenega testa Žito

vlečenega testa Žito 10 dag masla Mu Cuisine

čokoladni biskvit

3 vaniljevi kakiji

10 dag marcipana

2 beljaka

6 dag sladkorja

cimet Maestro

Omaka:

2 rumenjaka



4 dcl mleka

1 vaniljeva palčka Maestro

pol žličke gustin Gussnel Dolcela

Priprava:

MOŠNJIČKI: Testo narežemo na kvadrat v velikosti 15 krat 15 centimetrov, premažemo s stopljenim maslom. Iz biskvita izrežemo kroga v velikosti približno od štiri do pet centimetrov, postavimo na sredino testa, navlažimo s sladko vodo. Nanj položimo narezan kaki ter posujemo s sladkorjem in cimetom. Marcipan zmešamo z beljakom in ga nadevamo na kaki. Robove testa stisnemo skupaj, tako da nastane mošnjiček. Pečemo pri 210 stopinjah Celzija osem minut. Vrhove mošnjičkov pokrijemo z aluminijasto folijo, da se ne zažgejo.

OMAKA: Za pripravo omake v mleku zavremo vaniljevo palčko. Rumenjake zmešamo z žličko gustina in sladkorjem, dodamo toplo mleko ter še malo pokuhamo. Mošnjičke postrežemo z vaniljevo omako.

3. mesto: kralj Daljnega vzhoda

Foto: Getty Images Ingver je značilna začimba kuhinje Daljnega vzhoda. V azijskih deželah je takoj za soljo najpomembnejša začimba. Spada tako v sladke sadne solate z jabolki in bananami, mešane kompote, jabolčno čežano, kolače, pečena jabolka, nadevana z medom in orehi, medenjake kot tudi v pikantne jedi. Je ena od sestavin mešanice začimb curry. Primeren je za začinjanje različnih omak, juh in zelenjave. Dobro se ujema z vsemi eksotičnimi začimbami – s cimetom, kardamomom, koriandrom, klinčki in vaniljo. Njegova aroma je močna, zato ga dodajajmo previdno.

Zelo ga je cenil že znani kitajski filozof Konfucij, ki ga je hotel imeti v vsaki jedi. Ingver je bil v 14. stoletju druga najbolj uporabljana začimba, takoj za poprom. V starem Rimu so ga uporabljali tudi v lepotnih salonih. Postal je priljubljen med Angleži in Skandinavci, zdaj pa se z njim spoznavamo tudi mi in očitno je postal že zelo priljubljen.

Prežene lahko morsko bolezen, olajša prebavo, je antiseptik in znan afrodiziak, deluje tudi kot antioksidant, znan je po svojem učinku gretja in dviguje pritisk.

Ingverjevi piškoti

Sestavine za 24 piškotov:

Foto: Getty Images

110 g rjavega sladkorja

100 g belega sladkorja

1 jajce

4 žlice medu

2 čajni žlički vaniljevega ekstrakta

317 g moke

2,5 čajne žličke mletega ingverja Maestro

čajna žlička mletega cimeta Maestro

1,5 čajne žličke sode bikarbone

pol žličke soli

Priprava:

Pripravimo si dve poli papirja za peko. V skledi zmešamo zmehčano maslo, rjavi in beli sladkor. Sestavine mešamo z električnim mešalnikom s spiralnimi metlicami približno eno minuto, da se dobro povežejo. Dodamo jajce, med, vaniljev ekstrakt in še naprej mešamo. Masa mora postati povsem gladka.

Vmešamo moko, sodo bikarbono, začimbe in sol. Še naprej mešamo, dokler ne dobimo gladkega testa. Lahko ga za pol ure postavimo v hladilnik. Z žličko polagamo kupčke testa na papir za peko, naj bodo vsaj dva centimetra narazen. Testo lahko tudi zvaljamo in z modelčki oblikujemo piškote.

Pečico segrejmo na 170 stopinj Celzija in pečemo 15 minut.

