Skrivnosti dobrega golaža

Čeprav je golaž sicer mesna jed, ki izvira iz Madžarske in se je udomačila tudi v okoliških deželah, pa jo je mogoče pripraviti na različne načine. Poznamo divjačinski, lovski, goveji, ciganski in krompirjev golaž.

Vsak kuhar ima kakšno svojo skrivnost priprave dobrega golaža in jo skrbno hrani zase. Kuharske knjige navajajo, da moramo začeti z zelo drobno nasekljano čebulo, ki je mora biti toliko kot mesa. Čebula se razkuha in poskrbi za res slastno omako. Predvsem pa je zelo pomembno, da jo nasekljamo z nožem. Sodobni kuharji si seveda radi pomagamo s sekljalniki, a pri tem čebula izgubi nekaj sokov.

Čebulo med praženjem tudi posolimo, da se čim hitreje razpusti. Šele potem dodamo meso. Najboljše meso za pripravo sočnega govejega golaža je bočnik, sicer ga pa lahko pripravljamo iz govejega, svinjskega ali telečjega mesa. Razrežemo ga na manjše kose. Mogoče nas bo med pripravo mesa zmotilo vezivno tkivo, a pri dolgotrajnem kuhanju na nizkem ognju se meso zmehča, da se kar topi v ustih. Najboljša posoda za kuhanje golaža je litoželezna posoda, ki bi jo lahko postavili tudi na ognjišče.

Klasična jed po receptu naših babic

Foto: Getty Images Golaž postane najboljši po nekajurnem kuhanju na rahlem ognju. Največ pa poleg tega naredijo tudi prave začimbe. Maestro je za vse ljubitelje golaža pripravil mešanico začimb, ki zadostuje za pripravo golaža iz enega kilograma mesa. Tako bomo dobili klasično jed po receptu svojih babic.

To je bližnjica, ki jo brez strahu lahko uporabimo, tudi če ne maramo umetnih dodatkov, saj gre le za začimbe, brez ojačevalcev okusa in drugih dodatkov, ki jih ne maramo v svojih jedeh. Sodobna kuhinja prisega na naravne sestavine. Edini dodatki, poleg začimbne mešanice za golaž Maestro, seveda, ki spadajo v golaž, so paprika, česen, lovorov list, paradižnikova mezga in nekaj rdečega vina. Vse preostalo je prepuščeno domišljiji, lokalnim receptom in okusom, ki jih obožujemo.

Najbolj znan in priljubljen je goveji golaž, ki ga poznamo v dveh različicah: klasični in sočni goveji golaž. Razlika med njima je v količini uporabljene čebule. V prvem je razmerje med čebulo in mesom 1:2, pri drugem pa 1:1.

Maestro svetuje: poleg izbranih začimb in čebule v nobenem golažu ne sme manjkati kozarček vina. Zraven teknejo naslednje priloge: kos svežega kruha, krompir v kosih, testenine, njoki ali kruhovi cmoki.

Golaž mešanica začimb Maestro je sestavljena iz drobno mletih naravnih začimb, v njej so: sladka paprika, majaron, kumina, rožmarin, lovor, česen, poper.

Z Urško Fartelj z bloga 220 stopinj poševno smo se lotili kuhanja krompirjevega golaža. Zaupala nam je svoj recept, ki ga njena družina naravnost obožuje. Verjamemo, da boste od zdaj med njegovimi ljubitelji tudi vi.

Krompirjev golaž

Krompirjev golaž je manj krepka različica klasičnega govejega golaža, v slast bo šel vsem, ki obožujejo jedi na žlico in bogat okus mesne enolončnice.

Sestavine:



100 g pancete

1 ali, boljše, 2 žlici zaseke s prekajenim mesom

2 čebuli

2 stroka česna

2 ali 3 manjši korenčki

1 zvrhana žlica paradižnikovega koncentrata

10 g oziroma pol zavitka mešanice začimb za golaž Maestro

2 žlički soli

5 poprovih zrn

2 lovorova lista Maestro

1 žlica svinjske masti, lahko bi uporabili tudi olivno olje

voda (toliko, da pokrijemo krompir)

Priprava:

Čebulo in panceto z nožem drobno narežemo. Čebulo je boljše narezati z nožem, ne s sekljalnikom, saj tako ima več okusa. Vse skupaj dobro popražimo. Čebula naj ne porjavi, ampak postekleni, se razpusti. Lahko jo solimo, da se hitreje razpusti.

Ko je vse skupaj dobro popraženo, mehko, dodamo narezano korenje, strt česen, mešanico začimb za golaž Maestro in paradižnikov koncentrat. Dobro premešamo in pražimo, dokler se sestavine ne povežejo.

Krompir narežemo na pol cm debele rezine. No, lahko tudi drugače. Jaz jih imam tako najraje. Zalijemo s toliko vode, da je krompir pokrit. Solimo, dodamo lovorjev list, poper in kuhamo dobro uro ali uro in pol, dokler krompir in korenje nista kuhana.

No, kuhamo tako dolgo, dokler krompir počasi ne začne razpadati. Tako bo golaž lepo gost. Predlagam, da nekaj rezin krompirja pretlačimo, da je golaž res gost.

Če želimo, lahko zraven krompirjevega golaža ponudimo kranjsko klobaso.

Nič ne ogreje naših brbončic in src tako kot znane domače jedi, pripravljene z znanjem in tradicijo. A tudi tradicionalnim receptom lahko vedno dodamo odmerek inovativnosti in ustvarjalnosti s kakovostnimi in naravnimi začimbami bogastih arom in okusov.