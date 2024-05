Grozljivka na kulinaričnem dogodku: štiriletni otrok padel v kotel z golažem

Štiriletnika so policisti nemudoma izvlekli iz kotla in ga odpeljali na Univerzitetno kliniko v Tiršovo, kjer je po neuradnih informacijah na intenzivni negi in ni v smrtni nevarnosti.

Nesreča se je zgodila, ko se je otrok v spremstvu babice s kolesom peljal po pločniku in trčil v leseni steber, ki je označeval prostor, kjer je potekal javni dogodek in se je kuhala enolončnica. Po udarcu v steber je otrok padel v kotel.