Prva odobritev laboratorijskega mesa prihaja iz Singapurja, vendar za ameriško podjetje s sedežem v San Franciscu Eat Just, ki se že vrsto let ukvarja z rastlinskimi alternativami mesu. Gre za velik korak naprej v proizvodnji laboratorijskega mesa, o čemer poročajo številni svetovni mediji.

Piščančje meso, ki je bilo vzgojeno v laboratoriju in zaradi katerega ni umrla nobena žival, bodo sprva uporabili v obliki "piščančjih" medaljonov, vendar še ni znano, kdaj bodo na voljo na prodajnih policah.

Eat Just meso vzgaja s pomočjo živalskih celic. Foto: Reuters

Za zdaj je cena še precej visoka, a upajo, da se bo to kmalu spremenilo. Foto: Reuters

Povpraševanje po rastlinskih alternativah mesu narašča

Zdi se, da je prihodnost laboratorijsko vzgojenega mesa svetla, saj se povpraševanje po rastlinskih alternativah mesu iz leta v leto znatno povečuje. Za to je zaslužna vse večja ozaveščenost o mesni industriji, ki je kriva za večino onesnaževanja in krčenje gozdov, poleg tega pa je tu še skrb za lastno zdravje in dobrobit živali.

Glede na številke investicijskega podjetja Barclays bo trg rastlinskih alternativ mesu v prihodnjem desetletju vreden 140 milijard ameriških dolarjev (okrog 115 milijard evrov), kar je približno desetina vrednosti 1,15 bilijona evrov vredne svetovne mesne industrije.

To se že dobro pozna pri vse večjem povpraševanju po trenutno najbolj poznanih rastlinskih alternativah mesu Beyond Meat in Impossible Foods, pri nas pa podoben uspeh doživlja podjetje Amaze Foods, ki je nastalo pod okriljem slovenskega dvojca Kris Pavlin in Nataša Arčnik.

V nasprotju z njimi se Eat Just ukvarja izključno z laboratorijsko vzgojenim mesom, pri čemer si pomagajo z živalskimi celicami. Njihovi "piščančji" medaljoni so sestavljeni iz 70 odstotkov laboratorijskega mesa, preostali del pa sestavljajo beljakovine fižola mungo in druge sestavine.

Soustanovitelj podjetja Eat Just Josh Tetrick Foto: Reuters

Prvi izzivi: cena in sprejem potrošnikov

Eden od ustanoviteljev podjetja Eat Just je dejal, da je singapurska odobritev pomemben in ključen mejnik v prehranski industriji, a ostajajo številni drugi izzivi, preden bodo tovrstno meso lahko začeli prodajati.

Najprej je tu visoka cena, saj je proizvodnja laboratorijskega mesa večji finančni zalogaj kot proizvodnja rastlinskih alternativ. Pri Eat Just so pred časom tako dejali, da bi svoje "piščančje" medaljone lahko prodajali za 50 dolarjev (okrog 41 evrov) - na kos. Cena se je v tem času malce spustila, a še vedno gre za "premium piščanca", poroča CNN.

Drugi izziv pa je odziv potrošnikov, saj še niso povsem prepričani, kako bi bilo to meso sprejeto med ljudmi. Bi ga dejansko jedli in kupovali ter z njim nadomestili pravo meso?

A pri Eat Just so optimistični, saj menijo, da bodo na trg vstopili še drugi, ki bodo hoteli meso vzgajati v laboratoriju, kar bo spodbudilo še več držav k sledenju Singapurju in sprejetju predpisov. Oboje lahko vodi do zmanjšanja stroškov proizvodnje in večje dostopnosti potrošnikom.

