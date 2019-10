To je najdražji viski na svetu. Kupec zanj odštel skoraj dva milijona evrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so na dražbi Sothebyja prodali zelo redek primer prestižnega viskija znamke Macallan Fine and Rare 1926. Kupec je za vrhunsko žganje odštel vrtoglavih 1,9 milijona dolarjev in s tem podrl lanskoletni rekord, kjer je kupec za isti viski odštel 1,2 milijona dolarjev (nekaj več kot milijon evrov), poroča CNN.

Redka serija iz soda številka 263

Foto: Reuters Izredno cenjena steklenica žganja je bila destilirana leta 1926 in prihaja iz soda številka 263. Sod je za škotsko destilarno postala večmilijonska serija, saj so iz njega ustvarili nekaj najbolj iskanih steklenic vrhunskega žganja na svetu. Vsebina pijače je bila ustekleničena leta 1986, potem ko je šest desetletij zorela v evropskem hrastu v Makallanovi destilarni v bližini reke Spey na Škotskem.

Od 40 steklenic, ki so jih ustekleničili iz omenjenega soda, je le 14 takih, ki so si prislužile etiko fine in redke pijače.

Kot pojasnil Sothebyjev strokovnjak za žgane pijače Jonny Fowle, je bilo vzdušje ob dražbi te prestižne žganice izjemno napeto. "Ljudje so z navdušenjem ploskali, ko je stekla prodaja Macallanovega viskija. To je moral biti eden najbolj vznemirljivih trenutkov v zgodovini dražbenih prodaj," je še dejal.

Macallan iz leta 1926 je bil tako absolutni zmagovalec dražbe, na katero je bilo uvrščenih še 460 drugih steklenic zasebnih zbirateljev in poznavalcev, še navaja CCN.