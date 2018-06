Tisti čas v letu, ko Goriška brda pokajo po šivih #foto

Že hitri pogled na spletne rezervacijske strani je povedal, da se prvi junijski konec tedna v Brdih nekaj dogaja, proste namreč ni bilo niti ene sobe. "Veste, ljudje za ta čas sobe rezervirajo že leto vnaprej," so nemočno skomignili v turistično-informacijskem središču v Dobrovem.

Je že tako, da za Dneve odprtih kleti, letos sta bila to 2. in 3. junij, potrebuješ ali posteljo v Brdih ali organiziran prevoz nazaj domov. Sploh če se nameniš obiskati prav vse kleti oziroma vinarje, ki na prireditvi sodelujejo in na pokušino ponujajo svoj pridelek - letos jih je bilo 20, vsak je točil več različnih vin in jasno je, da si ob koncu dneva že zelo utrujen.

Foto: Nina Vogrin

Letos je na briške Dneve odprtih kleti prišlo vsaj tisoč ljudi, je ocenil Matjaž Butara iz Kontrabanta, organizatorja prireditve. Obiskovalci so bili iz vseh koncev Slovenije, mnogi so na dogodek prikolesarili - v soboto je bil namreč tudi kolesarski maraton od Ljubljane do Dobrovega -, med drugim pa smo srečali tudi družbo deklet, ki so prišla na Dneve odprtih kleti praznovat dekliščino.

Foto: Nina Vogrin

Med najbolj obleganimi kletmi je bil zagotovo Ščurek na Plešivem, na domačem dvorišču se je trlo obiskovalcev in kozarcev. Še posebej veselo je bilo, ker je ravno v soboto slovenska vinska nogometna reprezentanca slavila zmago na evropskem prvenstvu v Murski Soboti, nemško mrežo pa je v finalu zatresel tudi eden od sinov gospodarja Stojana Ščurka.

Foto: Nina Vogrin

Foto: Nina Vogrin

Gneča je bila tudi pri Aleksu Simčiču oziroma v njegovi družinski kleti Edi Simčič, ki je sicer ravno sredi velike prenove, a so pretekli konec tedna z veseljem prekinili delo in odprli vrata. Ne nazadnje so Dnevi odprtih kleti dogodek, s katerim rastejo in se predstavljajo celotna Brda, je pojasnil Aleks Simčič, ki nam je predstavil tudi novost kleti. Po chardonnayu iz ene lege v vasi Kozana je namreč pridelal tudi "single vineyard" sauvignon, tega v vinogradu v Fojani.

Foto: Nina Vogrin

Osrednje prizorišče Dnevov odprtih kleti je bilo medtem v Vili Vipolže - tam je bilo izhodišče, od koder so se obiskovalci s kozarci odpravili po Brdih, pa tudi lokacija sobotnega večernega koncerta. Nastopila je Lea Sirk, slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji, kot njen gost pa še en Primorec, priljubljeni Istran Rudi Bučar.

Foto: Nina Vogrin

Najvztrajnejši so obiske kleti nadaljevali tudi v nedeljo, drugi so se odpravili domov volit in spremljat razplet volitev, v Brdih pa se že pripravljajo na nov množično obiskan konec tedna - prihaja namreč praznik češenj.