Bralci Siol.net, znova ste dokazali, da z veseljem pomagate!

Znova se je izkazalo, da Slovenke in Slovenci radi priskočimo na pomoč - na dobrodelni dražbi briških vin, ki smo jo na Siol.net priredili s Kontrabantom, organizatorjem Dnevov odprtih kleti v Brdih, smo za zdravljenje Lucije Mlinarič zbrali 1.674 evrov.

Od 21. do 29. maja smo za 15 steklenic, ki smo jih ponudili na dražbi, prejeli množico ponudb, med njimi vrsto takšnih, ki so nas s svojo višino resnično (in prijetno) presenetile. Najvišji znesek, kar 330 evrov, smo prejeli za trilitrsko steklenico bele Stare brajde, ki so jo podarili v kleti Ščurek. Posebna ni bila le zaradi svoje nadstandardne velikosti, ampak tudi zaradi unikatne poslikave, pod katero se je podpisal hrvaški umetnik Goran Štimac.

Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info)

Sicer pa so veliko višje zneske od izklicnih cen dosegle prav vse steklenice vina, ki so jih podarili sodelujoči vinarji: Čarga 1767 (100 evrov), Posestvo Pintar (50 evrov), Bužinel (47 evrov), Kmetija Mavrič (200 evrov), Vina Šibav (70 evrov), Vinarstvo Mužič (70 evrov), Edi Simčič (200 evrov), Vina Ronk (45 evrov), Klet Brda (77 evrov), Sosolič (100 evrov), Vina Zalatel (100 evrov), Peršolja (45 evrov), Kristalvin (160 evrov) in Valentinčič (80 evrov).

Zahvaljujemo se vinarjem, ki so podarili svoja vina, in vsem, ki ste sodelovali na dražbi. Z dražitelji, ki so oddali najvišje ponudbe, smo že stopili v stik.

Tisti, ki vam na dražbi ni uspelo ujeti nobene od steklenic, pa bi vseeno radi pomagali Luciji, lahko to storite z nakazilom na:

TRR: SI 56 0475 0000 1565 243, Nova KBM d.d. sklic: za Lucijo Fundacija Vrabček upanja, ustanova Erjavčeva ul. 2, 5000 Nova Gorica DŠ: 33008671 MŠ: 4011724000

Vinarje, ki so sodelovali na dražbi, lahko osebno spoznate ta konec tedna na Dnevih odprtih kleti v Brdih.