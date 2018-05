Ko je Lucija prvič zbolela, je imela komaj 25 let, zdaj se je bolezen vrnila #video

Lucija Mlinarič, naša najuspešnejša kotalkarica, vrhunska športnica in trenerka, je za rakom dojk zbolela pred petimi leti. Takrat je zahrbtno bolezen premagala, še več, vrnila se je v šport in na evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju osvojila dve zlati medalji.

Zdaj se je bolezen vrnila, Lucija pa je tudi tokrat odločena, da je zmaga v njenih rokah.

Ko je prvič zbolela, je imela komaj 25 let. Sprva je bilo težko, a je bolezen sprejela, jo vzela kot izziv in o njej odkrito spregovorila. "Takrat sem vedela, da je samo rak na dojki in bezgavkah in nekako sem si določila, da v enem letu ozdravim. To se je tudi zgodilo," je povedala.

Foto: Planet TV

Bolezen se je vrnila v agresivnejši obliki

A po treh letih se je bolezen vrnila, tokrat v hujši obliki. Metastatski rak dojke se je razširil na možgane, pljuča, jetra in kosti. "Bila so tudi kritična obdobja, lansko jesen sem bila zelo slaba, težko sem hodila, veliko sem spala, bila sem brez moči."

Kljub temu še vedno žari od pozitivne energije in ljubezni do življenja. Uteho najde v fantu in družini, v najtežjih trenutkih pa jo razveseli nečakinja Karolina. "Zdaj sem malo sem čustvena, ampak ... Karolina se je rodila leto po prvi bolezni, ko sem bila operirana, to je bilo septembra. Ona je zame življenje, ker se mi zdi, da se je z njo tudi zame začelo življenje."

Lucija z nečakinjo Karolino Foto: Planet TV

Po pol leta prvič na kotalkah

Lucijo smo obiskali na njenem rodnem Goriškem in na gradu Kromberk je prvič po polletnem premoru znova obula kotalke in se lahkotno zapeljala po asfaltu. Ko je leta 2015 končala športno kariero, je postala trenerka, a ji bolezen preprečuje, da bi otroke učila kotalkanja.

Čeprav naj bi bila njena oblika raka neozdravljiva, Lucija verjame v čudeže. Če je bolezen prebolela prvič, jo lahko še drugič.

Foto: Planet TV

Pomagajmo Luciji, da premaga bolezen

Pri tem ji lahko pomagate tudi vi. Na našem portalu poteka dražba vin iz Goriških brd, ki so jih podarili tamkajšnji vinarji, celoten izkupiček pa bo namenjen za Lucijino zdravljenje.